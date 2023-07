Comarch, fournisseur leader d'EDI, ouvre un nouveau centre de données dans la région métropolitaine de Phoenix

CRACOVIE, Pologne, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le leader mondial des logiciels d'EDI et de facturation électronique, Comarch, a récemment ouvert son tout nouveau centre de données, et sa première installation entièrement détenue et exploitée en Amérique du Nord. En juin 2023, la construction de leur dernière innovation en matière d'infrastructure s'est achevée dans la région métropolitaine de Phoenix, à Mesa, en Arizona. L'installation phare de 32 000 pieds carrés (2 972,89 mètres carrés) est conçue pour répondre à la demande croissante de services cloud et de centres de données professionnels de haute qualité, sécurisés et fiables aux États-Unis. Grâce à une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, et à des systèmes d'alimentation et de refroidissement suffisants pour répondre aux normes Tier III, les clients ne subissent pratiquement aucun temps d'arrêt.

En tant que plateforme basée sur le cloud avec plus de 450 000 utilisateurs quotidiens et 650 millions de documents échangés chaque année, ce nouveau centre de données sera extrêmement utile à Comarch pour fournir son portefeuille d'échange de données aux clients basés en Amérique du Nord.

Grâce à l'échange de messages électroniques via l'infrastructure propre de Comarch, ils pourront promettre un plus grand degré de flexibilité dans leur SLA et garantir la sécurité des données importantes de leurs clients. Alors qu'un nombre croissant de pays introduisent de nouvelles réglementations fiscales exigeant des factures électroniques, les entreprises nord-américaines présentes dans le monde entier peuvent désormais compter sur Comarch pour une approche centralisée de la conformité des factures.

Le nouveau centre de données offrira une gamme de services, notamment des services gérés, l'hébergement en cloud, la colocation, la reprise après sinistre et des solutions de sauvegarde. Il proposera également des salles de réunion pour permettre aux clients de se connecter à un ou plusieurs opérateurs, ce qui permettra aux clients de Fortune 500 d'accéder facilement à leurs données et de les transférer.

Cette installation est l'aboutissement d'un investissement de 26 millions de dollars qui permet à l'entreprise d'élargir sa portée mondiale, laquelle s'étend actuellement à 92 bureaux répartis sur quatre continents. Cette expansion signifie que les entreprises du réseau de Comarch et les clients potentiels peuvent désormais bénéficier de solutions informatiques plus complètes avec des intégrations de systèmes avancées. Son infrastructure de centre de données à source unique, ses services gérés et ses applications améliorées offrent les avantages de l'intégration verticale et de la négociation à l'échelle.

L'ouverture du nouveau centre de données à Phoenix s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de Comarch, qui vise à fournir des solutions informatiques innovantes et évolutives à des clients issus d'un large éventail de secteurs.

À propos de Comarch : Comarch est un fournisseur mondial de solutions informatiques fondé en 1993 sur le principe de la rationalisation des processus opérationnels et commerciaux. Avec plus de 7 000 ingénieurs, consultants, experts en marketing et autres, Comarch poursuit son expansion mondiale et propose des solutions primées pour assurer la réussite de ses clients.

Contact pour les médias : Kenneth Taylor, [email protected]com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2159332/COMARCH_LOGO.jpg

SOURCE Comarch