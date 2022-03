Comemorando os filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme, os artistas da Shutterstock recriam cartazes de filmes para o 10º aniversário do Oscar Pop!

Buscando inspiração estética em artistas pop mundialmente famosos, nessa tradição anual, a talentosa equipe de criação da Shutterstock utilizou a coleção da plataforma com mais de 400 milhões de fotos, vetores, padrões e texturas para capturar o espírito dos filmes indicados, apresentando as infinitas possibilidades desses ativos criativos.

A série renomada é uma representação visual de como a arte icônica, uma narrativa cuidadosa e a paixão criativa podem se unir para inspirar a inovação artística. Como plataforma criativa inteligente com acesso a conteúdo premium e diversificado, bem como artistas globais, a Shutterstock está liderando o futuro da criação de conteúdo criativo. O Oscar Pop! deste ano A série mostra que a plataforma da Shutterstock permite que os profissionais de criação criem com confiança.

A lista completa deste ano de filmes indicados e artistas que influenciaram os designers inclui: "Belfast" inspirado em Takashi Murakami, "No ritmo do coração" inspirado em Christine Sun Kim, "Não olhe para cima" inspirado em Beeple, "Drive my car" inspirado em Andy Warhol, "Duna" inspirado em Moebius, "King Richard: criando campeãs" inspirado em Rosalyn Drexler, "Licorice Pizza" inspirado em Richard Hamilton, "O beco do pesadelo" inspirado em Jean-Michel Basquiat, "Ataque dos cães" inspirado em Roy Lichtenstein, e "Amor, sublime amor" inspirado em Karoly Grosz.

"Todos os anos, as indicações ao melhor filme nos Oscars representam o auge do cinema e da excelência artística, e nossos designers inovadores transformam seus cartazes em obras de arte originais cativantes", disse Flo Lau, diretor de criação da Shutterstock. "Desde seu início há 10 anos, temos orgulho de ter homenageado inúmeros indicados ao Oscar e amados artistas pop. O movimento Pop Art começou como uma revolta contra a arte tradicional, de forma semelhante, remete à mais recente jornada da Shutterstock em uma nova e inovadora era criativa comandada pela digitalização e inovação."

A Shutterstock também terá acesso à 94ª cerimônia de premiação do Oscar no domingo, 27 de março, com cobertura da chegada das celebridades ao tapete vermelho, além da sala de fotografia geral.

Veja todos os cartazes da série Oscar Pop! aqui .

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e aplicações para marcas, empresas e agências de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 2 milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 400 milhões de imagens e mais de 24 milhões de vídeos disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de edição de design gráfico e imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação customizada integral; da PremiumBeat, uma biblioteca com curadoria de músicas livre de royalties ; da Shutterstock Editorial, uma fonte de alto padrão de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; da TurboSquid, um marketplace líder em conteúdo 3D; da Amper Music, uma plataforma de música impulsionada por IA; e da Bigstock, uma oferta de mídia orientada pelo valor.

Para mais informações, visite www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

