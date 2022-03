Para celebrar las mejores películas cinematográficas nominadas al Óscar, los artistas de Shutterstock recrean carteles de cine para el 10.º aniversario de Oscar Pop!

La reconocida serie es una representación visual de cómo el arte icónico, la narración magistral y la pasión creativa pueden unirse para inspirar la innovación artística. Como plataforma creativa inteligente con acceso a contenido de alta calidad y diverso, así como a artistas globales, Shutterstock lidera el futuro de la creación de contenido creativo. La serie Oscar Pop! de este año demuestra que la plataforma de Shutterstock permite a los creativos crear con confianza.

La lista completa de películas nominadas y artistas que influyeron en los diseñadores de este año incluye: "Belfast", inspirada por Takashi Murakami; "CODA", inspirada por Christine Sun Kim; "Don't Look Up", inspirada por Beeple; "Drive My Car", inspirada por Andy Warhol; "Dune", inspirada por Moebius; "King Richard", inspirada por Rosalyn Drexler; "Licorice Pizza" inspirada por Richard Hamilton, "Nightmare Alley", inspirada por Jean-Michel Basquiat; "The Power of the Dog", inspirada por Roy Lichtenstein; y "West Side Story", inspirada por Karoly Grosz.

"Cada año, las nominaciones a Mejor Película en los Óscar representan la cumbre de la cinematografía y la excelencia artística, y nuestros innovadores diseñadores transforman sus carteles en obras de arte cautivadoras y originales", comentó Flo Lau, directora creativa de Shutterstock. "Desde nuestros inicios hace 10 años, nos sentimos orgullosos por haber rendido homenaje a innumerables nominados al Óscar y queridos artistas pop. El movimiento Arte Pop comenzó como una rebelión al arte tradicional; de manera similar, ilustra el último viaje de Shutterstock hacia una nueva e innovadora era creativa regida por la digitalización y la innovación".

Shutterstock también tendrá acceso editorial a la 94.ª Ceremonia de Premios de la Academia el domingo 27 de marzo, con cobertura de la llegada de celebridades en la alfombra roja, así como en la sala de fotos general.

Vea la serie completa de carteles Oscar Pop! aquí.

Acerca de Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) es una importante plataforma creativa global que ofrece soluciones de servicio integral, contenido de alta calidad y soluciones en flujos de trabajo para marcas, empresas y compañías de medios de comunicación. De manera directa y a través de las filiales de su grupo, la colección integral de Shutterstock comprende fotografías con licencia y de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Mediante el trabajo que realiza con su creciente comunidad de más de 2 millones de contribuyentes, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana y, actualmente, cuenta con más de 400 millones de imágenes y más de 24 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de PicMonkey, una importante plataforma de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta calidad; Shutterstock Studios, una tienda integral de creación personalizada; PremiumBeat, una biblioteca de música seleccionada libre de derechos; Shutterstock Editorial, una de las principales fuentes de imágenes y videos editoriales para los medios de comunicación de todo el mundo; TurboSquid, un importante mercado de contenido 3D; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA; y Bigstock, una oferta de material informativo con orientación al valor para los medios.

Para obtener más información, visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

FUENTE Shutterstock, Inc.

