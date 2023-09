Comissão Europeia aprova ORSERDU® (Elacestrant) do Grupo Menarini para tratamento de pacientes com câncer de mama localmente avançado ou metastático com ER+, HER2- e mutação ativadora ESR1.

Todos os anos na Europa, mais de 550.000 pacientes são diagnosticados com câncer de mama, dos quais 70% tem doença positiva¹ para o receptor de estrogênio (ER)-. Mais de 147.000 pacientes com câncer de mama na Europa morrem anualmente da doença²

O ORSERDU é o primeiro tratamento especificamente para pacientes com tumores de câncer de mama ER +, HER2- avançados ou metastáticos que abrigam mutações no ESR1, representando a primeira inovação em terapia endócrina em quase 20 anos

As mutações do ESR1 estão presentes em até 40% de câncer de mama ER +, HER2- avançado ou metastático, e são um impulsionador conhecido de resistência à terapia endócrina padrão, tornando esses tumores mais difíceis de tratar

FLORENÇA, Itália e NOVA YORK, 21 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Menarini Group ("Menarini"), uma empresa internacional líder em produtos farmacêuticos e diagnósticos, e a Stemline Therapeutics Inc. ("Stemline"), uma subsidiária integral do Grupo Menarini, anunciaram hoje que a Comissão Europeia aprovou o ORSERDU® (elacestrant) como monoterapia para o tratamento de mulheres na pós-menopausa e homens com câncer de mama localmente avançado ou metastático, positivo para o receptor de estrogênio (ER), negativo para o receptor HER2, com uma mutação ativadora do gene ESR1, que tenham tido progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina, incluindo um inibidor de CDK 4/6.

A aprovação da Comissão Europeia segue a opinião positiva dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que foi emitido em julho de 2023. Com essa aprovação, o ORSERDU é a primeira e única terapia especificamente indicada para o tratamento de tumores ER +, HER2- que abrigam mutações no ESR1. as mutações do ESR1 são adquiridas mutações que se desenvolvem como resultado da exposição à terapia endócrina, e são encontradas em até 40% de pacientes com ER +, HER2-mBC. As mutações do ESR1 são um impulsionador conhecido de resistência à terapia endócrina padrão e, até agora, os tumores que abrigam essas mutações têm sido mais difíceis de tratar.

"Já sabemos há muito tempo que os pacientes que vivem com câncer de mama metastático precisam de opções eficazes e toleráveis que tratem sua doença, ao mesmo tempo em que permitam que se concentram nas coisas que são importantes para eles", disse Elcin Barker Ergun, CEO da Grupo Menarini. "Estamos orgulhosos de oferecer um novo tratamento contra o câncer de mama que oferece eficácia em uma pílula uma vez ao dia e representa a primeira inovação em terapia endócrina em quase duas décadas; também somos incrivelmente gratos pelo apoio dos pesquisadores de oncologia e de todos os pacientes que participaram dos estudos clínicos que possibilitaram a realização atual".

"Com um número significativo de pacientes com ER+ HER2- desenvolvendo mutações no ESR1 em algum momento de sua jornada metastática, é importante testar o ESR1 cada vez que um paciente com MBC experimenta progressão da doença, para entender o que está impulsionando seu câncer de mama. A aprovação de hoje nos dá a primeira opção de tratamento que atua diretamente contra as mutações que tornam essa forma de câncer de mama mais difícil de tratar, e oferece esperança aos nossos pacientes e suas famílias," disse Giuseppe Curigliano, MD, PhD, Professor de OncoBiol na Universidade de Milão e diretor da divisão de desenvolvimento precoce de medicamentos no Instituto Europeu de Oncologia, IRCCS, Itália.

A aprovação do ORSERDU é respaldada por dados do estudo EMERALD de Fase 3, que demonstrou sobrevida livre de progressão (SLP) estatisticamente significativa com elacestrant versus padrão de atendimento (SOC), definido como a escolha do investigador de uma monoterapia endócrina aprovada. Os desfechos primários do estudo foram a sobrevida livre de progressão (SLP) na população geral de pacientes e em pacientes com mutações no ESR1. No grupo de pacientes cujos tumores tiveram mutações no ESR1, o elacestrant alcançou uma SLP média de 3,8 meses versus 1,9 meses no SOC e reduziu o risco de progressão ou morte em 45% (HR de SLP = 0,55, IC 95%: 0,39, 0,77) em comparação com o SOC.

Uma análise pós-hoc de subgrupo dos resultados do ESMERALDA PFS, que foi apresentada no Simpósio de Câncer de Mama de San Antonio (SABCS) 2022, demonstrou que a duração do tratamento anterior da CDK4/6i foi positivamente associada à SLP mais longa com o elacestrant, mas não com o SOC. Para pacientes com mutações no ESR1 que foram tratados com CDK4/6i por ≥12 meses antes da randomização no EMERALD, o elacestrant alcançou uma SLP média de 8,6 meses em comparação com 1,9 meses no SOC, com uma redução de 59% no risco de progressão ou morte (HR = 0,41 CI 95%: 0,26-0,63).

Os dados de segurança foram consistentes com os resultados relatados anteriormente. As reações adversas mais comuns (≥ 10%) com o ORSERDU foram náuseas, aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol, vômitos, fadiga, dispepsia, diarreia, diminuição do cálcio, dor nas costas, aumento da creatinina, artralgia, diminuição do sódio, constipação, dor de cabeça, ondas de calor, dor abdominal, anemia, diminuição do potássio e aumento da alanina aminotransferase. As informações de segurança importantes para a ORSERDU são fornecidas abaixo.

A Stemline e suas afiliadas comercializarão o produto na Europa.

Sobre o estudo EMERALD de Fase 3 (NDI03778931)

O estudo EMERALD de Fase 3 é um estudo randomizado, aberto e controlado por ativo que avalia o elacestrant como monoterapia de segunda ou terceira linha em pacientes com câncer de mama ER+, HER2- avançado/metastático. O estudo inscreveu 478 pacientes que haviam recebido tratamento prévio com uma ou duas linhas de terapia endócrina, incluindo um inibidor de CDK4/6. Os participantes do estudo receberam randomicamente elacestrant ou a opção de agente hormonal aprovado escolhido pelo investigador. Os desfechos primários do estudo foram sobrevida livre de progressão (SLP) na população geral de pacientes e em pacientes com mutações no gene do receptor de estrogênio 1 (ESR1). No grupo de pacientes cujos tumores tiveram mutações na ESR1, o elacestrant alcançou uma SLP média de 3,8 meses versus 1,9 meses no SOC e reduziu o risco de progressão ou morte em 45% (PFS HR = 0,55, CI 95%: 0,39, 0,77) em comparação com o SOC.

Sobre o Orserdu® (elacestrant)

Indicação: o ORSERDU (elacestrant) como monoterapia é indicado para o tratamento de mulheres na pós-menopausa, e homens com câncer de mama localmente avançado ou metastático, positivo para o receptor de estrogênio (ER), negativo para o receptor HER2, com uma mutação ativadora do gene ESR1, que tenham tido progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina, incluindo um inibidor de CDK 4/6.

Informações importantes de segurança RCM do ORSERDU

Deficiência hepática: A administração do ORSERDU deve ser realizada com cautela em uma dose de 258 mg uma vez ao dia em pacientes com deficiência hepática moderada (Child-Pugh B). Na ausência de dados clínicos, o ORSERDU não é recomendado em pacientes com deficiência hepática grave (Child-Pugh C).

Uso Concomitante com Indutores e/ou Inibidores da CYP3A4: O uso concomitante de inibidores fortes ou moderados da CYP3A4 com ORSERDU deve ser evitado. O uso concomitante de indutores de CYP3A4 fortes ou moderados com ORSERDU deve ser evitado.

Eventos tromboembólicos: Eventos tromboembólicos são comumente observados em pacientes com câncer de mama avançado e foram observados em estudos clínicos com ORSERDU. Isso deve ser levado em consideração ao prescrever ORSERDU a pacientes em risco.

Reações Adversas:

Entre as reações adversas graves relatadas em mais de 1% dos pacientes estavam náuseas, dispneia e tromboembolismo (venoso).

As reações adversas mais comuns (≥10%) com ORSERDU foram náuseas, aumento de triglicerídeos, aumento de colesterol, vômitos, fadiga, dispepsia, diarreia, diminuição de cálcio, dor nas costas, aumento de creatinina, artralgia, diminuição de sódio, constipação, dor de cabeça, ondas de calor, dor abdominal, anemia, diminuição de potássio e aumento de alanina aminotransferase.

As reações adversas mais comuns de Grau ≥3 (≥2%) do elacestrant foram náuseas (2,7%), aumento das AST (2,7%), aumento das ALT (2,3%), anemia (2%), dor nas costas (2%) e dor óssea (2%).

Náusea: a Náusea foi relatada em 35% dos pacientes. Eventos de náuseas de grau 3 a 4 foram relatados em 2,5% dos pacientes. As náuseas ocorreram com mais frequência no primeiro ciclo e a partir do Ciclo 2 em diante, a incidência de náusea foi geralmente mais baixa em ciclos subsequentes (ou seja, ao longo do tempo).

Idosos: Distúrbios gastrointestinais foram relatados com mais frequência em pacientes com idade igual ou superior a 75 anos.

Fertilidade, gravidez e lactação

O ORSERDU não deve ser usado durante a gravidez ou em mulheres em idade fértil que não estejam utilizando contracepção. Com base no mecanismo de ação do elacestrant e nos resultados de estudos de toxicidade reprodutiva em animais, o ORSERDU pode causar danos neurais quando administrados a gestantes. As mulheres com potencial reprodutivo devem ser aconselhadas a utilizar contracepção eficaz durante o tratamento com ORSERDU e por uma semana após a última dose.

Recomenda-se que as mulheres lactantes não amamentem durante o tratamento com ORSERDU e uma semana após a última dose de ORSERDU.

Com base nos resultados de estudos em animais e seu mecanismo de ação, o ORSERDU pode prejudicar a fertilidade em mulheres e homens com potencial reprodutivo.

Efeitos na capacidade de dirigir e usar máquinas: Fadiga, astenia e insônia foram relatados em alguns pacientes tomando ORSERDU. Deve-se observar precaução por pacientes que apresentem essas reações adversas ao dirigir ou operar máquinas.

A segurança e eficácia do ORSERDU em crianças desde o nascimento até os 18 anos de idade não foram estabelecidas.

Para relatar SUSPEITAS DE REAÇÕES ADVERSAS: [email protected]

Para relatar uma reclamação do produto: [email protected]

Para solicitar informações médicas: [email protected]

O Elastrant também está sendo investigado em vários ensaios clínicos em câncer de mama metastático, isoladamente ou em combinação com outras terapias: ELEVATE (NCT05563220); ELECTRA (NCT05386108); e ELCIN (NCT05596409). Planeja-se também que o Elacestrant seja avaliado na fase inicial do câncer de mama.

O Menarini Group obteve direitos de licenciamento global do elacestrant em julho de 2020 da Radius Health, Inc. O Menarini Group agora é totalmente responsável pelo registro, comercialização e outras atividades de desenvolvimento globais do elacestrant.

Sobre o Grupo Menarini

O Menarini Group é uma empresa internacional líder em produtos farmacêuticos e diagnósticos, com faturamento maior que $4,4 bilhões e mais de 17.000 funcionários. O Menarini se dedica a áreas terapêuticas com grandes necessidades não atendidas, com produtos para cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, doenças infecciosas, diabetologia, inflamação e analgesia. Com 18 centros de produção e 9 centros de Pesquisa e Desenvolvimento, os produtos da Menarini estão disponíveis em 140 países de todo o mundo. Para mais informações, acesse www.menarini.com.

Sobre a Stemline Therapeutics Inc..

A Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), uma subsidiária integral do Menarini Group, é uma empresa biofarmacêutica em estágio comercial focada no desenvolvimento e comercialização de novas terapias oncológicas. A Stemline comercializa o ORSERDU® (elacestrant) nos Estados Unidos, uma terapia endócrina oral indicada para o tratamento de mulheres pós-menopausa ou homens adultos com câncer de mama avançado ou metastático com receptor de estrogênio (ER) positivo, receptor de fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) negativo e mutações no gene ESR1, e que apresentaram progressão da doença após pelo menos uma linha de terapia endócrina. A Stemline também comercializa o ELZONRIS® (tagraxofusp-erzs), um novo tratamento direcionado a CD123 para pacientes com Neoplasia de Células Dendríticas Plasmocitoides Blásticas (NCDPB), um câncer hematológico agressivo, nos Estados Unidos e na Europa, que é o único tratamento aprovado para a NCDPB nos EUA e na UE até o momento. A Stemline também comercializa o NEXPOVIO® na Europa, um inibidor de XPO1 para mieloma múltiplo. A Stemline também possui um extenso pipeline clínico de pequenas moléculas e produtos biológicos em vários estágios de desenvolvimento para uma série de cânceres sólidos e hematológicos.

¹ Grupo de Recursos de Decisão / Panorama do Câncer de Mama Clarivate / Epidemiologia - 14 de junho de 2023

Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, Organização Mundial da Saúde -Globocan - 2020

³ Bardia et al. Resultados atualizados do estudo clínico de fase 3 EMERALD, que compara o elacestrant com a terapia endócrina padrão em pacientes com câncer de mama metastático ER+/HER2-. Os resultados são apresentados de acordo com a duração prévia do tratamento com inibidores de CDK4/6 no contexto metastático. SABCS 2022. GS3-01

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1958938/MENARINI_GROUP_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite