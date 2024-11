CommerceIQ lance Nexis : le premier partenaire intégré et omnicanal de l'IA pour le commerce, qui fournit en temps réel des informations et rapports exploitables et personnalisés

Alimenté par la base de données étendue de CommerceIQ, des centaines de milliers d'heures d'expertise industrielle et une architecture d'IA propriétaire, Nexis est un coéquipier d'IA basé sur les rôles, conçu pour les professionnels du marketing et des ventes afin d'améliorer leurs solutions Amazon Copilot et Retail Media Management avec des capacités d'IA avancées conçues pour le commerce électronique.

Conçu pour aider les équipes de commerce électronique à accélérer la prise de décision, Nexis réduit le temps de reporting de 75 % et résout les défis les plus urgents auxquels sont confrontées les équipes de commerce électronique aujourd'hui : la surcharge de données, les informations fragmentées et les délais d'analyse fastidieux.

De la création de rapports exécutifs à l'exécution d'une analyse de l'écart par rapport au plan et à l'évaluation de la part de marché de la concurrence, Nexis permet aux marques de découvrir rapidement les tendances commerciales critiques, d'identifier les moteurs et les valeurs aberrantes, de rationaliser les processus de reporting et de prendre des décisions fondées sur des données 100 fois plus rapidement pour stimuler la croissance du commerce électronique. Le tout est livré dans des formats prêts à être présentés, y compris des présentations PowerPoint et des feuilles de calcul Excel modifiables.

Actuellement, Nexis propose deux modules spécifiques à un rôle, offrant ces compétences spécialisées :

Ventes : améliorer les capacités d'Amazon Copilot avec des modèles personnalisés pour générer des informations à partir des données de ventes et d'opérations d'Amazon

approfondir l'analyse marketing grâce à des modèles personnalisés pour produire des informations sur le marché - des données sur la part de voix aux rapports sur l'incrémentalité - sur la plupart des plateformes médiatiques de vente au détail dans le monde

Nexis est un assistant d'IA de niveau MBA qui confère aux équipes de commerce électronique :

Un sens inégalé de l'industrie : Nexis a affiné son expertise à partir de plus de 10 000 présentations CPG et 100 000 heures d'interactions avec ses clients afin de fournir une analyse approfondie du commerce électronique pour les médias de détail, les ventes et la part de voix sur le marché

Rapports prêts à être présentés : Nexis s'assure que vous êtes toujours prêt avec des modèles prêts à l'emploi pour créer des présentations de diapositives soignées et des feuilles de calcul dynamiques, à la volée ou sur une base régulière

Perspectives de l'IA générique en temps réel : Nexis découvre les tendances clés et les valeurs aberrantes en temps réel grâce à des informations pilotées par l'IA, ce qui permet de se concentrer stratégiquement sur les données ayant un impact

Précision et exactitude : l'architecture propriétaire de l'IA traduit les données commerciales en langage que les LLM peuvent traiter avec précision, éliminant pratiquement les hallucinations de l'IA communes à d'autres produits basés sur la genAI

Une perspective d'ensemble : Nexis unifie les données sur les ventes, les médias de détail et la part de voix pour obtenir une vision holistique de la performance du commerce électronique, éliminant les silos pour des informations complètes

« Nexis change la donne pour les équipes de commerce électronique qui cherchent à résoudre les problèmes de surcharge de données, d'incompréhension et d'inefficacité des rapports », a déclaré Guru Hariharan, PDG de CommerceIQ. « Avec Nexis, nous donnons aux équipes les moyens de prendre plus rapidement des décisions plus intelligentes, leur permettant de se concentrer sur la croissance stratégique plutôt que de passer des heures sur des analyses et des rapports manuels. Nous sommes ravis de lancer le coéquipier le plus avancé en matière d'IA dans le domaine du commerce électronique. »

Contrairement aux produits d'IA générative concurrents, Nexis est le premier coéquipier holistique alimenté par l'IA qui intègre les ventes, le marketing, les médias de vente au détail et les données de catégorie dans une expérience transparente pour obtenir des renseignements en temps réel, précis et exploitables.

Nexis est désormais disponible en version bêta pour les clients de CommerceIQ utilisant les solutions Amazon Copilot et Retail Media Management, l'extension au grand public étant prévue pour le 1er trimestre 2024. Pour plus d'informations, inscrivez-vous sur la liste d'attente à l'adresse suivante : commerceiq.ai/nexis.

À propos de CommerceIQ

La plateforme de commerce numérique alimentée par l'IA de CommerceIQ révolutionne la façon dont les marques vendent en ligne. Nos solutions unifiées de gestion du commerce électronique permettent aux marques de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides grâce à des informations qui optimisent le rayon numérique, augmentent le retour sur investissement des médias de vente au détail et stimulent les ventes supplémentaires sur les plus grandes places de marché du monde. Avec un réseau mondial de plus de 900 détaillants, notre plateforme de bout en bout aide plus de 2 200 grandes marques à transformer les données en décisions commerciales pour une croissance rentable. Pour en savoir plus, consultez le site commerceiq.ai.

