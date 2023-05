commercetools stellt Checkout-Lösung vor, die erweiterte Touchpoints in Verkäufe verwandelt

commercetools Checkout bietet Händlern eine schnellere, einfachere und vor allem risikoärmere Möglichkeit, innerhalb weniger Tage ein skalierbares Checkout-Erlebnis zu implementieren.

Der Checkout kann nahtlos in bestehende Zahlungsinfrastrukturen integriert werden, was die Komplexität reduziert und eine unübertroffene Markteinführungszeit ermöglicht.

MÜNCHEN, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- commercetools, ein führendes Unternehmen, das entscheidende Composable-Commerce-Innovationen im großen Maßstab entwickelt, hat heute commercetools Checkout auf den Markt gebracht, um mehr Möglichkeiten für die Umsatzgenerierung zu schaffen und Chancen zur Umsatzsteigerung durch erweiterte Kundenkontaktpunkte zu erschließen.

Die kundenorientierten Kanäle von heute (z. B. Social Media, Mobilgeräte, Live-Chat) und in absehbarer Zukunft wurden nicht für die Interaktion mit älteren Backend-Tools und Datenbanken entwickelt. Checkout ist eine vollständig anpassbare Zahlungslösung, die es Händlern ermöglicht, schnelle, einfache und von Kunden bevorzugte Checkout-Erfahrungen ohne Implementierungsrisiken zu schaffen.

„Fast 70 % der Verbraucher brechen ihren Online-Einkaufswagen ab. Der Checkout ist eindeutig der entscheidendste, aber auch komplizierteste Teil der Customer Journey, den ein Unternehmen zu bewältigen hat. Unternehmen müssen nicht nur eine intuitive Benutzeroberfläche bereitstellen, sondern auch eine Vielzahl von Zahlungsanbietern und Versandmethoden integrieren und verschiedene Umsatzsteuerregelungen effektiv handhaben", so Ivo Bronsveld, Geschäftsführer von commercetools Checkout. „commercetools Checkout reduziert diese Komplexität, indem es einen Checkout anbietet, der alle oben genannten Komponenten integriert hat. So können sich die Händler voll und ganz auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: ein großartiges Einkaufserlebnis zu schaffen."

Einer der größten Vorteile von Checkout ist, dass es innerhalb weniger Tage implementiert und nahtlos in die commercetools Composable Commerce APIs integriert werden kann. Aktuell sind die Zahlungsdienstleister Worldpay und Adyen bei Checkout vorintegriert, weitere sollen in naher Zukunft integriert werden.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit commercetools und die Integration unserer Zahlungsabwicklungsfunktionen in ihre innovative Checkout-Lösung", so Nicole Asling, Vice President of Enterprise Partners bei Worldpay. „Diese Integration wird Händlern den Zugang zu unserem globalen Zahlungsnetzwerk und einer Reihe von Zahlungsmethoden ermöglichen und es ihnen erleichtern, ihr Geschäft international auszuweiten."

Ana Milosevic, Product Lead Payments bei Adyen, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und sehen darin eine großartige Gelegenheit, unsere fortschrittliche Zahlungstechnologie und Checkout von commercetools noch mehr Händlern zugänglich zu machen. Mit unserer kombinierten Expertise können wir ein nahtloses Checkout-Erlebnis schaffen, das nicht nur für Kunden einfach zu implementieren ist, sondern auch Unternehmen hilft, zu wachsen und in der wettbewerbsintensiven E-Commerce-Landschaft erfolgreich zu sein."

Der Checkout erhöht die Chance auf Konversionen, da er es Händlern ermöglicht, Kundenbeziehungen vom ersten Kontakt bis zum finalen Moment des Kaufs zu verwalten. Die Headless-Architektur ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung des Checkout-Erlebnisses und unterstützt gleichzeitig Innovationen und beschleunigt die Markteinführung.

commercetools übernimmt die Wartung und den Betrieb der Checkout-Technologie, so dass sich die Kunden auf das Kundenerlebnis und ihre Expansion konzentrieren können.

Informationen zu commercetools

commercetools ist der Begründer des Headless-Commerce-Konzepts und der branchenführenden, unverzichtbaren Composable-Commerce-Plattform. Als treibende Kraft im Digital-Commerce stattet commercetools Unternehmen mit flexiblen APIs aus, um eine anpassbare Handelsinfrastruktur aufzubauen. Als Vordenker der modernen MACH® -Architekturbewegung bietet commercetools seinen Kunden die Flexibilität, Innovationen und Iterationen im laufenden Betrieb durchzuführen, On- und Offline-Kanäle zu verschmelzen, neue Märkte zu erschließen, neue und höhere Umsätze zu generieren und ihr eCommerce-Geschäft zukunftssicher zu machen – ohne technische und operative Risiken einzugehen.

Heute vertrauen einige der bekanntesten Marken der Welt auf commercetools, darunter Audi, Danone, Eurorail, NBCUniversal, Sephora, die Volkswagen-Gruppe und viele weitere. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.commercetools.com.

