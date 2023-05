Commission spatiale saoudienne (SCC) : Les deux astronautes saoudiens Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni rejoignent la Station spatiale internationale, l'équipage de la mission leur souhaite la bienvenue

CAP CANAVERAL, Floride, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les deux astronautes saoudiens Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni ainsi que l'équipage de la mission ont rejoint la Station spatiale internationale aujourd'hui à 13 h 24 GMT / 14 h 24 BST après l'amarrage de leur vaisseau spatial Dragon 2.

La NASA a annoncé aujourd'hui la réussite de l'amarrage de Dragon 2, 16 heures après le lancement de la fusée hier depuis le Centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

Rayyanah Barnawi and Ali AlQarni arrive at the International Space Station

L'amarrage du vaisseau spatial « Dragon 2 » à l'ISS est un moment historique pour l'astronaute saoudienne Rayyanah Barnawi, qui devient la première femme arabe à se rendre dans l'espace à destination de l'ISS. Un moment historique également pour le Royaume d'Arabie saoudite qui est, à ce jour, le premier pays arabe à envoyer une femme en mission scientifique dans l'espace, tout comme il est l'un des rares pays à avoir deux astronautes à bord de l'ISS simultanément.

L'équipage de la mission, composée de quatre astronautes, Rayyanah Barnawi, Ali AlQarni, Peggy Whiston et John Shoffner, a été accueilli par l'équipage de la station spatiale internationale, qui lui a souhaité de réussir dans son entreprise.

À leur arrivée, les membres de l'équipage de la mission AX-2 ont changé de combinaison spatiale et ont rejoint l'équipage de l'ISS pour se préparer à effectuer leur mission dans l'espace, où ils mèneront 14 expériences de recherche novatrices en microgravité qui devraient avoir un impact scientifique important. Les études menées dans l'espace par les deux astronautes saoudiens vont de la recherche humaine et de la science cellulaire à la pluie artificielle en microgravité, afin de développer la science spatiale et de progresser dans l'envoi d'autres vaisseaux spatiaux habités sur la Lune et sur Mars. Par ailleurs, les astronautes saoudiens mèneront également trois expériences de sensibilisation à l'éducation. Ce programme spatial a placé le Royaume comme un acteur important dans la communauté mondiale de la recherche en sciences spatiales, et comme un investisseur principal au service de l'humanité et de son avenir.

La Commission spatiale saoudienne a confirmé que ses astronautes, Rayyanah Barnawi et Ali AlQarni, sont parfaitement entraînés et préparés pour mener à bien leur mission dans l'espace. La SSC est également convaincue qu'ils accompliront avec succès la mission prévue et qu'ils reviendront sur terre sains et saufs.

Les efforts déployés par la SSC visent à préparer les futures générations d'astronautes et d'ingénieurs, grâce à des programmes d'éducation et de formation de qualité, à la participation aux expériences scientifiques, à des projets de recherche internationaux et à de futures missions liées à l'espace. Toutes ces entreprises aideront le Royaume à élever son statut et à atteindre les objectifs de sa Vision 2030.

Notes aux rédacteurs

À propos de la Commission spatiale saoudienne (SSC) :

La Commission spatiale saoudienne a été créée par ordre royal en décembre 2018 (Rabi II 1440). Cette mesure audacieuse est au service d'un avenir innovant et tourné vers les dernières technologies et opportunités de l'industrie spatiale saoudienne.

Alors que le Royaume s'oriente vers une qualité de vie progressive, la SSC fait preuve d'une vision alignée sur la création d'environnements meilleurs et sûrs pour ses citoyens, tout en favorisant activement les perspectives d'inventions économiques et monétaires lucratives.

La SCC a élaboré une stratégie visant à créer des objectifs principaux qui servent les intérêts de la sécurité nationale face aux risques liés à l'espace et qui encouragent la croissance et les progrès cumulés.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2082584/Saudi_Space_Commission.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2036414/4047783/SSC_Logo.jpg

SOURCE Saudi Space Commission (SSC)