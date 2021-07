Cómo Sears Home Services ayudó a mantener funcionando los electrodomésticos de Puerto Rico cuando tenían mayor importancia

SAN JUAN, Puerto Rico, 1 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En los últimos años, los residentes de Puerto Rico han enfrentado y superado desastres naturales devastadores: el huracán María en 2017 y grandes terremotos en 2019. En cada situación, Sears Home Services estuvo ahí para ayudar a los residentes de la isla a recuperarse, ayudando con las reparaciones a los hogares y los electrodomésticos esenciales.

Luego se produjo la pandemia de la COVID. En los últimos 18 meses, a medida que más personas se encontraban trabajando y estudiando desde casa, tener un refrigerador, una lavadora y un equipo de aire acondicionado en buenas condiciones se tornó más esencial que nunca.

"Durante la pandemia, las familias tenían suficientes preocupaciones, por lo que no necesitaban el estrés adicional de tener un refrigerador, una lavadora o un equipo de aire acondicionado descompuesto", afirmó Daniel Pidgeon, director ejecutivo de Sears Home Services.

"Estoy muy orgulloso de cómo nuestro equipo en Puerto Rico siguió ofreciendo un excelente servicio durante la crisis y mantuvo una calificación de 4.8 estrellas", agregó. "En la isla tenemos 100 furgonetas de servicio y técnicos especializados con un promedio de 16 años de experiencia, y ya en abril de 2020 estaban de regreso en terreno atendiendo a nuestros clientes. Tomamos precauciones y seguimos las pautas de los CDC para mantener seguros a nuestros clientes y técnicos mientras hacíamos estas importantes reparaciones. Y las pólizas de seguro de Sears pagaron millones de dólares en cobertura por electrodomésticos que se descompusieron durante este período para que nuestros miembros no tuvieran que hacerlo".

En estos momentos, en que las restricciones se reducen a medida que la sociedad comienza a volver a la normalidad, los residentes de Puerto Rico que necesitan reparaciones de electrodomésticos pueden recibir el servicio el mismo día o al día siguiente. Sears Home Services también opera furgonetas de servicio de A&E destinadas a clientes que compraron electrodomésticos en tiendas que no son Sears. Y es importante recordar que Sears Home Services sigue atendiendo a las comunidades de todo el país, entre ellas Puerto Rico, incluso tras el cierre de alguna tienda minorista local de Sears.

"El cambio hacia un menor número de tiendas minoristas y un mayor enfoque en sears.com y en nuestro canal de ventas surge en respuesta a la transformación en los patrones de compra de los clientes", comentó Pidgeon. "Si bien es un nuevo paradigma para Sears, pues tenemos un pasado fantástico y lleno de historias, el futuro de Sears está tanto dentro del hogar como en línea", agregó. "Sears Home Services se enorgullece de la confianza depositada por millones de estadounidenses y puertorriqueños en cuanto a reparación y cobertura; una confianza que nos tomamos muy en serio. Estamos presentes en casi cuatro millones de hogares cada año y abarcamos el 88 % de los códigos postales en Estados Unidos y Puerto Rico".

Cuando un electrodoméstico se descompone, Sears Home Services puede asesorar a los clientes en torno a sus opciones, ya sea para reparar o reemplazar el artículo. Y si el cliente elige reemplazar su electrodoméstico, el equipo de venta minorista de Sears y la marca Kenmore pueden poner a su disposición una oferta promocional para la compra de un nuevo aparato.

Sears Home Services ofrece una variedad de servicios para el hogar, desde reparación de electrodomésticos hasta reformas en el hogar (renovación de cocina y baño, ventanas, puertas de garaje y techos), así como servicios de mantenimiento y limpieza de electrodomésticos. Cabe destacar que Sears Home Services repara cualquier marca de electrodomésticos, sin importar dónde se hizo la compra.

Sears Home Services cuenta con la red nacional más grande de técnicos expertos en reparación (3,600 técnicos) que tienen al menos 10 años de experiencia, en promedio. Los técnicos reciben capacitación por parte de los fabricantes y usan piezas originales. Y se encuentra contratando técnicos. La creciente demanda de electrodomésticos, junto con la inigualable cobertura y el servicio a nivel nacional de Sears Home Services, se traducen en una remuneración competitiva y estabilidad laboral para los técnicos.

Para obtener más detalles, visite searshomeservices.com. Y para conocer más consejos y tendencias, visite nuestro blog de consejos profesionales para reparación y reformas en el hogar: Home Improvement and Appliance Repair tips from the pros (searshomeservices.com).

