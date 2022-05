Computex 2022:Conferencia magistral del consejero delegado de Supermicro

Discurso principal del consejero delegado de Supermicro: "Bloques de construcción del crecimiento de TI"

El consejero delegado de Supermicro, Charles Liang, destaca los productos de servidor y almacenamiento más nuevos, invita a los socios de la industria NVIDIA e Intel al escenario para recibir actualizaciones y presenta demostraciones de productos en tiempo real. El Sr. Liang aborda cómo la IA y la computación acelerada hacen que muchas industrias sean más eficientes, lo que permite una mejor atención médica e investigación científica. La importancia de Building Block Solutions® es la base de la amplia gama de soluciones de AI/GPU, servidores, almacenamiento y estaciones de trabajo de Supermicro que entregan productos al mercado más rápido con las últimas tecnologías. La integración completa en la nube de varios bastidores plug-and-play (PnP) de Supermicro y las configuraciones probadas/validadas, incluidas las opciones de refrigeración líquida, garantizan un encendido más rápido y sencillo en el centro de datos de un cliente. Además, Supermicro continúa con la expansión de sus instalaciones de fabricación en Estados Unidos, Taiwán y otros países para cubrir la creciente demanda de los clientes.

Expositor virtual de Supermicro

Las nuevas arquitecturas de servidor de Supermicro incluyen Universal GPU y Supermicro GrandTwin, que se destacan en el expositor virtual. Además, se exhibirán SuperBlade®, SuperEdge y las estaciones de trabajo. Muchos sistemas Supermicro cuentan con una opción entre procesadores escalables Intel Xeon de tercera generación o procesadores AMD EPYC™ de tercera generación. Además, se explicará una amplia gama de servidores optimizados para aplicaciones y los expertos del producto estarán disponibles para responder preguntas.

Supermicro en Computex Taipei 2022

Ponencia de COMPUTEX:

Fecha y hora Agenda Ponente 25 de mayo, 2022

(miér) (GMT+8)

02:00 pm - 3:00 pm Presentación Charles Liang, fundador, consejero delegado y presidente de Supermicro

Para aprender más sobre Supermicro en Computex Taipei 2022, visite www.supermicro.com/computex

Para aprender más sobre Supermicro, visite www.supermicro.com

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder global en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824313/Computex_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.