Computex 2022: выступление главы компании Supermicro перед участниками выставки

Краткое содержание вступительного слова главы компании Supermicro: «Основные факторы, обуславливающие развитие ИТ-сектора»

Глава компании Supermicro Чарльз Лян расскажет о новейших решениях компании для серверов и хранилищ данных, а затем даст слово представителям компаний-партнеров NVIDIA и Intel и продемонстрирует работу решений, предлагаемых его компанией, в режиме реального времени. Г-н Лян подробно остановится на том, как искусственный интеллект и ускоренные вычисления повышают эффективность многих отраслей и расширяют возможности по совершенствованию здравоохранения и научных исследований. Он подчеркнет важную роль пакета Building Block Solutions®, лежащего в основе широкого спектра решений Supermicro в области искусственного интеллекта/графических процессоров, серверов, хранилищ данных и рабочих станций. Использование этого пакета позволяет ускорить выпуск новой продукции, благодаря применению самых современных технологий. Разработанное компанией Supermicro PnP решение для полной облачной интеграции многостоечных серверов в сочетании с протестированными/одобренными аппаратными конфигурациями серверов, включая варианты с жидкостным охлаждением, обеспечивает оптимальную подачу питания серверов в центрах хранения и обработки данных. Чарльз Лян также затронет тему расширения производственных мощностей компании Supermicro в Соединенных Штатах, на Тайване и других странах в целях удовлетворения растущего потребительского спроса.

Виртуальный стенд компании Supermicro

На виртуальном стенде компании представлены такие новые решения Supermicro в области серверной архитектуры, как Universal GPU и Supermicro GrandTwin. Кроме того, в этом году компания демонстрирует новейшие серверы SuperBlade®, SuperEdge и рабочие станции. Многие системы Supermicro предполагают возможность выбора между процессорами 3-го поколения Intel Xeon Scalable и процессорами 3-го поколения AMD EPYC™. Также будет представлен широкий ассортимент серверов, оптимизированных для конкретных применений. Принимающие участие в работе виртуального стенда эксперты, ответят на вопросы.

Компания Supermicro на выставке Computex Taipei 2022

Главное выступление на COMPUTEX:

Время Тема Докладчик 25 мая 2022 г.

(среда) (GMT+8)

02:00 - 15:00 Презентация Чарльз Лян, учредитель, генеральный директор и председатель правления компании Supermicro

Более подробную информацию об участии компании Supermicro в международной выставке Computex Taipei 2022 вы найдете на сайте www.supermicro.com/computex

Более подробную информацию о компании Supermicro вы найдете на сайте www.supermicro.com

Информация о компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) — один из мировых лидеров в области оптимизации комплексных ИТ-решений под прикладные задачи. Компания Supermicro, основанная и осуществляющая свою деятельность в Сан-Хосе (шт. Калифорния), стремится первой выводить на рынок свою инновационную продукцию ИТ-инфраструктур корпоративного класса, облачных вычислений, искусственного интеллекта и 5G-телекоммуникаций и периферийных вычислений. Мы превращаемся в поставщика комплексных ИТ-решений с системами серверов, искусственного интеллекта, хранения информации, Интернета вещей (IoT) и коммутации, программным обеспечением и услугами, поставляя при этом современные высокопроизводительные материнские платы, средства электропитания и системные блоки. Эти продукты разрабатываются и производятся собственными силами (в США, Тайване и Нидерландах) с максимальным использованием международной деятельности для обеспечения масштаба и эффективности и оптимизируются для повышения совокупной стоимости владения и снижения воздействия на окружающую среду (зеленые информационные технологии). Превосходный комплекс решений Server Building Block Solutions® позволяет клиентам оптимизировать эти средства конкретно под свои направления деятельности и прикладные задачи за счет выбора из широкого семейства систем, сформированных из наших универсальных стандартных блоков многоразового применения, которые поддерживают исчерпывающий набор форм-факторов, процессоров, модулей памяти, графических процессоров, хранилищ, а также средств сетевого взаимодействия, электропитания и охлаждения (с кондиционированием воздуха, охлаждением свободно циркулирующим воздухом или жидкостным охлаждением).

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.

