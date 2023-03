Comunicado de imprensa: ICANN comemora o Dia Internacional da Mulher com duas líderes no comando

Pela primeira vez nos 24 anos de história da organização, duas mulheres ocupam as posições de liderança mais altas.

LOS ANGELES, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números) está comemorando um marco importante. Pela primeira vez nos seus 24 anos de história, a organização tem duas mulheres ocupando os cargos mais altos de liderança.

Durante a Assembleia Geral Anual da ICANN, realizada em Kuala Lumpur, na Malásia, em setembro de 2022, Tripti Sinha foi eleita como presidente da Diretoria da ICANN. Sinha faz parte da comunidade da ICANN há mais de 8 anos e atua como membro da Diretoria da ICANN desde 2018.

Sally Costerton, consultora sênior da ICANN para o presidente e vice-presidente sênior, GSE (Global Stakeholder Engagement, Participação Global de Partes Interessadas), foi nomeada como presidente interina e CEO em dezembro de 2022. Costerton liderou departamentos globais e a estratégia de internacionalização da ICANN por mais de 10 anos.

Sinha é a segunda mulher a ocupar a presidência da Diretoria na história da ICANN. Em 1998, Esther Dyson já havia sido nomeada presidente da Diretoria da ICANN. Costerton é a primeira mulher na história da ICANN a ocupar a posição de presidente e CEO.

"Existem várias formas para mulheres do mundo todo participar da ICANN, sejam elas da comunidade acadêmica, da sociedade civil ou do setor público ou privado", disse Costerton. "A comunidade de Organizações de Apoio e Comitês Consultivos da ICANN oferece muitas oportunidades para mulheres assumirem uma vaga na mesa e ficarem à frente dos processos de elaboração de políticas que regem diferentes aspectos relacionados ao DNS (Domain Name System, Sistema de Nomes de Domínio)".

O DNS Women (Mulheres no DNS) é um exemplo de como mulheres podem atuar efetivamente no espaço do DNS. Fundado em 2009 no México, o DNS Women se dedica a promover e empoderar mulheres que participam no setor do DNS no mundo todo. O grupo realizará uma sessão na próxima semana durante o encontro público da ICANN, em Cancún, México, no Mês da História da Mulher, que é comemorado nos EUA e em outros países.

A superação da lacuna de gênero que existe nos campos da ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM, na sigla em inglês) pode significar o aumento da segurança financeira e de oportunidades para mulheres. Também pode ajudar a fortalecer esses campos proporcionando um leque maior de pontos de vistas e evitando preconceitos nos produtos e serviços, de acordo com uma pesquisa da AAUW (American Association of University Women, Associação Americana de Mulheres Universitárias) .

"Mulheres que ocupam cargos de liderança têm um efeito transformador em outras mulheres. Não apenas pela mentoria, o que eu acredito que seja vital para ajudar mulheres a superar desafios, mas também porque a boa representatividade pode promover a sensação de pertencimento. Isso é particularmente importante no campo da tecnologia", afirmou Sinha.

A comunidade da ICANN vai se reunir para o Fórum da Comunidade do ICANN76 em Cancún, no México, de 11 a 16 de março de 2023. Esse evento presencial e on-line é o primeiro de três encontros públicos da ICANN que serão realizados em 2023.

