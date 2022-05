COMUNICADO:Teamwork Commerce recauda 2500 dólares más para la crisis de Ucrania en el London Sound of Fashion

TAMPA, Fla., 17 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce , una empresa de software de gestión minorista, anunció hoy que ha donado 2500 dólares adicionales al Fondo de Ayuda para Crisis de Ucrania de Global Giving a través de su patrocinio del reciente evento "The Sound of Fashion" de Londres. Esto se suma a los más de 34 000 dólares que ya tienen. El evento de tres horas, que contó con más de 400 asistentes, fue diseñado para homenajear a los músicos y diseñadores de moda emergentes de Londres, al tiempo que recaudaba fondos para la crisis actual en Ucrania.

Tras abrir recientemente una oficina en Londres, Teamwork, que ofrece puntos de venta y gestión de pedidos para algunos de los minoristas de moda más grandes del mundo, desea contribuir a la ciudad ayudando a la comunidad local.

Fundado por Michael Mauerer, el creador de Retail Pro y Quickbooks POS, el equipo de Teamwork Commerce tiene una gran pasión por todo lo relacionado con el comercio minorista. Con oficinas en 9 países, retribuir a las comunidades locales es un enfoque importante para la empresa.

El evento "The Sound of Fashion" fue inaugurado por Danica Hunter , compuesto por tres diseñadoras ( Christiana Hadjipapa , Thora Stefansdottir y Lynn La Yaung ) y tres músicos ( Chinchilla , Quarry and Adora ). Divididos en parejas, cada músico se encargó de crear un set de 20 minutos para una pasarela de la colección más reciente del diseñador.

El evento, que también consistió en una sala de exhibición de diseñadores separada, sesiones de DJ y una fiesta posterior, fue organizado por Jonathan Mauerer, vicepresidente de operaciones de Teamwork Commerce.

"El evento fue un éxito increíble", explica Mauerer. "Vendimos completamente el lugar donando el 100 % de las ventas de entradas, pero el aspecto más importante para nosotros fue que pudimos promocionar a algunos de los mejores jóvenes creativos de Londres y ofrecerles una plataforma en la que pudieran mostrar sus increíbles talentos".

"Como organización, queremos apoyar el esfuerzo de socorro de Ucrania en todo lo que podamos", continúa Mauerer, "estamos agradecidos a todos los que asistieron a este evento por permitirnos hacerlo".

Para donar al Fondo de Alivio de Crisis de Ucrania de Global Giving, visite: https://www.globalgiving.org/fundraisers/teamwork-ukraine/

Acerca de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce es una solución omnicanal líder que proporciona a los minoristas puntos de venta, gestión de pedidos, control de inventario, CRM y análisis. Los principales minoristas en más de 20 países a nivel mundial utilizan Teamwork Commerce para eliminar la fricción de la venta minorista y brindar a sus clientes la mejor experiencia posible. Para obtener más información, visítenos en www.teamworkcommerce.com .

