Teamwork Commerce se asocia con ART Computer para impulsar la próxima generación de tiendas Apple en Suiza

LAUSANNE, Suiza, 16 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, una solución global de gestión minorista en la que confían marcas líderes de todo el mundo, anunció hoy su asociación con ART Computer, un revendedor premium de Apple, para modernizar las operaciones minoristas y mejorar las experiencias en tienda mediante la implementación de la avanzada solución de punto de venta (POS) móvil de Teamwork.

Art Computer Image

Para mejorar aún más la experiencia del cliente y apoyar la transformación digital de empresas y particulares, ART Computer inaugura la primera tienda Apple Premium Partner en la Suiza francófona. El nuevo concepto de tienda, diseñado en colaboración con los arquitectos de Apple, ofrece casi 130 metros cuadrados de espacio de exposición inmersivo e innovaciones de vanguardia en el sector minorista, incluyendo un moderno sistema de pago móvil y mobiliario de los principales socios internacionales. Gracias a la colaboración con Teamwork Commerce y la implementación de su avanzado sistema de punto de venta móvil, ART Computer ofrece ahora al personal acceso en tiempo real al inventario, una experiencia de venta omnicanal fluida y una experiencia en tienda sin complicaciones, lo que permite a los empleados brindar un servicio excepcional y personalizado a cada cliente.

Los expertos de Apple de ART Computer ofrecen demostraciones prácticas y asesoramiento personalizado sobre toda la gama de productos Apple y las principales marcas tecnológicas. Como Proveedor de Servicio Autorizado de Apple, garantizamos reparaciones rápidas y certificadas, así como soluciones expertas para cada cliente.

Empresas, centros educativos y organismos gubernamentales también se benefician del equipo profesional especializado de ART Computer, que ofrece soluciones empresariales a medida, hardware y software especializado, consultoría personalizada y opciones de financiación flexibles para equipos Apple y las principales marcas tecnológicas del mercado.

Impulsando la eficiencia en el sector minorista

Para ART Computer, cuya misión es impulsar transformaciones digitales fluidas en los sectores público y privado, la transición al sistema de punto de venta móvil de Teamwork Commerce representa un paso estratégico hacia la excelencia en el sector minorista. Su sistema de punto de venta anterior les brindaba oportunidades para aumentar la agilidad y mejorar la experiencia en tienda. Al adoptar la plataforma en la nube de Teamwork, la empresa empodera a sus equipos para ofrecer un servicio más rápido, mayor visibilidad de los productos y una experiencia de cliente verdaderamente conectada.

El Mobile POS aprovecha la tecnología en la nube en tiempo real, lo que permite el acceso instantáneo a datos de productos, transacciones omnicanal e información sobre los clientes. Los empleados de tienda ahora pueden gestionar las ventas, el servicio y la logística en una interfaz unificada, creando una experiencia fluida y personalizada para cada cliente. Con una mayor visibilidad del inventario e información práctica, ART Computer puede tomar decisiones comerciales informadas y garantizar operaciones eficientes en todas sus tiendas.

Rosa Granados, directora de venta minorista de ART Computer SA, comentó: "En ART Computer, buscábamos un socio tecnológico con experiencia que pudiera potenciar nuestro negocio para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes, garantizando interacciones personalizadas y fluidas. Para lograrlo, el sistema Mobile POS de Teamwork Commerce será una tecnología fundamental que dotará a nuestro personal de las herramientas adecuadas para atender las necesidades de los clientes. Estamos deseando ver cómo la solución de Teamwork Commerce nos ayudará a seguir creciendo y a ofrecer experiencias de alta calidad a largo plazo".

Amber Hovious, vicepresidenta de Marketing y Alianzas de Teamwork Commerce, añadió: "Nos entusiasma apoyar a ART Computer en su camino para mejorar las experiencias de sus clientes. La implementación de nuestro sistema de punto de venta móvil en las tiendas Apple Premium Partner de ART Computer les permite combinar un diseño de tienda de primer nivel con tecnología de vanguardia, creando un modelo para el futuro del comercio minorista moderno".

Acerca de ART Computer

Fundada en 1995, ART Computer es una empresa suiza experta en productos Apple, especializada en transformación digital e innovación para organizaciones tanto privadas como públicas. Con seis tiendas en Suiza, incluidas Ginebra y Zúrich, ART Computer ofrece experiencias de compra inmersivas que celebran la tecnología, el diseño y un servicio personalizado.

Acerca de Teamwork Commerce

Teamwork Commerce es una plataforma tecnológica flexible para minoristas que incluye punto de venta (POS), sistema de gestión de pedidos (OMS), atención personalizada, control de inventario e informes; un sistema en la nube diseñado para evolucionar con el panorama minorista en constante cambio. Teamwork ayuda a marcas globales como Moose Knuckles, Colorado Rockies, Asics, Milwaukee Bucks, Catbird y Paul Stuart a conectar los diferentes canales, creando experiencias de comercio unificadas impulsadas por información basada en datos. Más información en www.teamworkcommerce.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823578/Teamwork_Commerce_art_computer.jpg