Teamwork Commerce geht Partnerschaft mit ART Computer ein, um die nächste Generation des Apple-Einzelhandels in der Schweiz zu unterstützen

LAUSANNE, Schweiz, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Teamwork Commerce, ein Anbieter von globalen Einzelhandelsmanagementlösungen, dem weltweit führende Marken vertrauen, gab heute seine Partnerschaft mit ART Computer bekannt, einem Premium-Apple-Händler. Ziel ist es, den Einzelhandel zu modernisieren und das Einkaufserlebnis in den Geschäften durch den Einsatz der fortschrittlichen mobilen Point-of-Sale-Lösung (POS) von Teamwork zu verbessern.

Um das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und die digitale Transformation für Unternehmen und Privatpersonen zu unterstützen, eröffnet ART Computer den ersten Apple Premium Partner Store in der französischsprachigen Schweiz. Das neue Ladenkonzept, das in Zusammenarbeit mit den hauseigenen Architekten von Apple entwickelt wurde, bietet fast 130 Quadratmeter immersive Ausstellungsfläche und innovative Einzelhandelslösungen, darunter ein modernes, mobiles Kassensystem und Einrichtungsgegenstände von führenden internationalen Partnern. Durch die Zusammenarbeit mit Teamwork Commerce und den Einsatz seines fortschrittlichen mobilen Kassensystems bietet ART Computer seinen Mitarbeitern nun Echtzeit-Zugriff auf den Lagerbestand, nahtlosen Omnichannel-Einzelhandel und ein reibungsloses Einkaufserlebnis im Geschäft. Dadurch sind die Mitarbeiter in der Lage, jedem Kunden einen außergewöhnlichen, individuellen Service zu bieten.

Die Apple-Experten von ART Computer bieten praktische Vorführungen und individuelle Beratung zu allen Apple-Produkten und führenden Technologiemarken. Der Status als offizieller autorisierter Apple-Serviceanbieter garantiert schnelle, zertifizierte Reparaturen und kompetente Lösungen für jeden Kunden.

Unternehmen, Schulen und Behörden profitieren ebenfalls vom engagierten Expertenteam von ART Computer, das maßgeschneiderte Geschäftslösungen, spezialisierte Hard- und Software, individuelle Beratung und flexible Finanzierungsoptionen für Apple-Geräte und führende Technologiemarken auf dem Markt anbietet.

Effizienz im Einzelhandel auf der nächsten Stufe

Für ART Computer, dessen Mission es ist, nahtlose digitale Transformationen im öffentlichen und privaten Sektor zu ermöglichen, stellt die Umstellung auf das mobile Kassensystem von Teamwork Commerce einen strategischen Schritt in Richtung Exzellenz im Einzelhandel dar. Das bisherige POS-System bot Möglichkeiten, die Flexibilität zu erhöhen und das Einkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern. Durch die Einführung der cloudbasierten Plattform von Teamwork ermöglicht der Einzelhändler seinen Teams, einen schnelleren Service, eine bessere Produktsichtbarkeit und ein wirklich vernetztes Kundenerlebnis zu bieten.

Mobile POS nutzt Echtzeit-Cloud-Technologie und ermöglicht so den sofortigen Zugriff auf Produktdaten, Omnichannel-Transaktionen und Kundenerkenntnisse. Die Mitarbeiter im Geschäft können nun Verkauf, Service und Auftragsabwicklung über eine einheitliche Benutzeroberfläche verwalten und so jedem Besucher ein reibungsloses, personalisiertes Erlebnis bieten. Dank verbesserter Bestandsübersicht und umsetzbaren Erkenntnissen kann ART Computer fundierte Geschäftsentscheidungen treffen und einen effizienten Betrieb in allen Filialen sicherstellen.

Rosa Granados | Retail Director | ART Computer SA, erklärte: „Bei ART Computer suchten wir nach einem erfahrenen Technologiepartner, der unser Unternehmen dabei unterstützen kann, das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten und sicherzustellen, dass unsere Kundeninteraktionen personalisiert und nahtlos sind. Um dies zu erreichen, wird die mobile POS-Lösung von Teamwork Commerce als integrale Technologie eingesetzt, um unsere Mitarbeiter mit den geeigneten Werkzeugen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Wir freuen uns darauf, zu beobachten, wie die Lösung von Teamwork Commerce uns dabei unterstützen wird, weiter zu wachsen und langfristig hochwertige Erlebnisse zu bieten."

Amber Hovious, VP of Marketing and Partnerships bei Teamwork Commerce, fügte hinzu: „Wir freuen uns, ART Computer auf ihrem Weg zur Verbesserung des Kundenerlebnisses zu unterstützen." Durch den Einsatz unseres mobilen POS-Systems in den Apple Premium Partner-Geschäften von ART Computer können diese ein erstklassiges Ladendesign mit modernster Technologie verbinden und so ein Modell für die Zukunft des modernen Einzelhandels schaffen."

Informationen zu ART Computer

ART Computerwurde 1995 gegründet und ist ein Schweizer Apple-Experte, der sich auf digitale Transformation und Innovation für private und öffentliche Organisationen spezialisiert hat. Mit sechs Filialen in der ganzen Schweiz – darunter Genf und Zürich – bietet ART Computer ein beeindruckendes Einkaufserlebnis, das Technologie, Design und persönlichen Service in den Vordergrund stellt.

Informationen zu Teamwork Commerce

Teamwork Commerce ist eine flexible Technologieplattform für Einzelhändler, die POS, OMS, Clienteling, Bestandsverwaltung und Berichterstellung umfasst – ein cloudbasiertes System, das sich an die sich ständig verändernde Einzelhandelslandschaft anpassen kann. Teamarbeit unterstützt globale Marken wie Moose Knuckles, Colorado Rockies, Asics, Milwaukee Bucks, Catbird und Paul Stuart dabei, die verschiedenen Kanäle miteinander zu verknüpfen und so ein einheitliches Einkaufserlebnis zu schaffen, das auf datengestützten Erkenntnissen basiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamworkcommerce.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2823578/Teamwork_Commerce_art_computer.jpg