COMUNICADO:VINFAST ENTREGA EL PRIMER LOTE DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS A CLIENTES DE VIETNAM

HANOI, Vietnam, 27 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- VinFast Commercial and Service Trading Co., Ltd celebró una ceremonia para lanzar y distribuir a los clientes su primer lote de vehículos eléctricos VF e34 en el complejo de fabricación de VinFast en Hai Phong (Vietnam). El acto abrió una vía a la era de los vehículos eléctricos vietnamitas, convirtiendo a Vietnam en uno de los pocos países del mundo que domina la tecnología de producción de vehículos de energía limpia.