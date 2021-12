VINFAST LIEFERT ERSTE STÜCKZAHL VON ELEKTROFAHRZEUGEN AN KUNDEN IN VIETNAM

Der VF e34 verfügt über zahlreiche einzigartige Funktionen, darunter ein virtueller Assistent, der von VinBigData entwickelt wurde, einem Unternehmen, das zum Technologie-Ökosystem der Vingroup gehört. Dank der multiregionalen vietnamesischen Akzenterkennung können die Benutzer direkt mit dem Fahrzeug interagieren und viele Funktionen bequem und einfach steuern. Die Kunden können über die Vinpearl-App auch zahlreiche Dienstleistungen anderer Mitglieder der Vingroup buchen, wie z. B. medizinische Leistungen bei Vinmec, Unterhaltungsangebote und Flüge. Darüber hinaus können Kunden über FPT Play Filme ansehen oder über die Shopee-eigene App einkaufen... Neue Funktionen und Dienstprogramme werden den Kunden durch Ferninstallation der Software (FOTA) laufend aktualisiert.

Um die Kunden bei der Nutzung der intelligenten Funktionen des VF e34 zu unterstützen, hat VinFast eine Partnerschaft mit MobiFone Telecommunication Corporation geschlossen, um den Kunden optimale eSIM-Datenpakete anzubieten. Dementsprechend wird jedes ausgelieferte VF e34 mit einer eSIM vorinstalliert sein, und die Kunden werden eine Gebühr für die Nutzung der eSIM-Daten direkt an MobiFone zahlen.

Für den VF e34 bietet VinFast optional ein erweitertes Ausstattungspaket im Wert von 60 Millionen VND (ca. 2.300 EUR) an, das Fahrerassistenzfunktionen in Bezug auf Sicherheit, Navigationssystem, Geo-Limit und Zeiteinstellungen umfasst. Dieses optionale Ausstattungspaket wird von VinFast als Tribut an die mehr als 25.000 Pionierkunden vergeben, die vor dem Verkaufsstart VF e34 smart electric cars bestellt haben. Kunden, die später ein Auto kaufen, müssen für die Nutzung dieser Funktionen eine Gebühr entrichten.

Mit der Auslieferung der ersten Charge von Elektrofahrzeugen gab VinFast auch offiziell sein neues Batteriemietpaket für Kunden in Vietnam bekannt. Um die Kunden zu unterstützen, hat VinFast das Mindestpaket von einer Entfernung von 1.400 km/Monat auf 500 km/Monat reduziert. Die monatliche Abonnementgebühr beträgt 657.500 VND/Monat (ca. 26 EUR) für eine maximale Entfernung von 500 km/Monat. Bei Fahrten von mehr als 500 km/Monat zahlen die Kunden eine zusätzliche Batteriemietgebühr für VinFast zu einem Stückpreis von 1.315 VND/km (ca. 0,04 EUR). Wenn die Ladekapazität der Batterie unter 70% sinkt, tauscht VinFast die neue Batterie für den Kunden kostenlos aus.

VinFast verpflichtet sich, Batterien für den gesamten Produktlebenszyklus zu vermieten und wird den Mietpreis jährlich anpassen. Jedes Jahr am 1. Dezember passt VinFast die Batteriemieten an, und zwar ausschließlich auf der Grundlage der steigenden/fallenden Strom-/Benzinpreise.

Alle 25.000 Pionierkunden erhalten in den ersten 12 Monaten eine kostenlose Batteriemiete.

Die Gebühr für das Aufladen von Autos an den öffentlichen Ladestationen von VinFast beträgt 2.834 VND/kWh (ohne MwSt.) (ca. 0,10 EUR), was dem vom vietnamesischen Ministerium für Industrie und Handel am 20. März 2019 angekündigten Strompreis der Stufe 5 entspricht. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, das Auto aber immer noch auf der Ladeposition steht, müssen die Kunden ab der 31. Minute eine zusätzliche Gebühr von 1.000 VND pro Minute (ca. 0,04 EUR) zahlen. Diese Kosten werden zusammen mit der monatlichen Gebühr für den Akku bezahlt.

Kunden, die einen VF e34 kaufen, erhalten außerdem ein tragbares 2,2-kW-Ladegerät zum aktiven Aufladen der Batterie mit dem heimischen Stromnetz. VinFast bietet auch ein wandmontiertes 7,4-kW-Ladegerät zum Preis von 9.400.000 VND (ca. 360 EUR) für Kunden an, die mehr zu Hause installieren möchten.

Es wird erwartet, dass VinFast im Januar 2022 weitere Tausende von VF e34-Fahrzeugen an Kunden ausliefern wird, die im Voraus eingezahlt haben. Um die Ära der intelligenten Elektroautos, die in Vietnam offiziell begonnen hat, fortzusetzen, wird VinFast auf der Consumer Electric Show (CES) 2022, die vom 5. bis 8. Januar in Las Vegas, Nevada, USA, stattfindet, eine komplette Palette von Elektroautos vorstellen, darunter fünf Modelle in den Segmenten A-B-C-D-E.

VinFast - „Eine nachhaltige Zukunft für alle schaffen"

Zusammen mit der offiziellen Auslieferung seines ersten EV-Modells am 25. Dezember 2021 gab VinFast auch offiziell den Start seines neuen Gemeinschaftsprojekts „To create a sustainable Future for everyone" (Eine nachhaltige Zukunft für alle schaffen) bekannt, mit dem Ziel, eine Million neue Bäume zu pflanzen. Für jeden in Vietnam verkauften VinFast EV spendet VinFast einen Baum für Projekte zur Wiederherstellung bewaldeter Wassereinzugsgebiete.

360-Grad-Panoramablick-Überwachung (SVM)

Die SVM-Technologie, die von VinAI - einem Unternehmen des Technologie-Ökosystems der Vingroup - entwickelt wurde und in den VF e34-Elektroautos zum Einsatz kommt, hilft dem Fahrer, die gesamte äußere Umgebung zu überwachen und die Ansicht mit dem Armaturenbrett auf dem Bildschirm zu ändern. Das System kombiniert Fischaugenkameras und KI-Technologie zur Identifizierung von Verkehrsteilnehmern. Mit seinen hochwertigen 3D-Bildgebungsfunktionen ermöglicht der SVM dem Fahrer eine genaue Beobachtung und Erkennung von Hindernissen im toten Winkel, die durch den Rückspiegel nicht zu sehen sind.

