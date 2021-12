VINFAST LIVRE LE PREMIER LOT DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À DES CLIENTS AU VIETNAM

Le modèle VF e34 est un SUV électrique du segment C/moyen offrant un design moderne, une accélération impressionnante, un fonctionnement intuitif et de nombreuses fonctions intelligentes intégrées qui ont été recherchées et développées exclusivement pour le marché vietnamien.

Le véhicule VF e34 présente de nombreuses caractéristiques uniques, notamment son assistant virtuel développé par VinBigData, une société membre de l'écosystème technologique de Vingroup. Grâce à la reconnaissance multirégionale des accents vietnamiens, les utilisateurs peuvent interagir directement avec le véhicule et contrôler de nombreuses fonctions de manière pratique et facile. Les clients peuvent également réserver de nombreux services fournis par d'autres membres de Vingroup, tels que des services médicaux à Vinmec, des services de divertissement et des vols sur l'application Vinpearl. En outre, les clients peuvent regarder des films via FPT Play ou faire des achats via la propre application de Shopee.... Les nouvelles fonctionnalités et les services utilitaires seront continuellement mis à jour pour les clients par l'installation de logiciels à distance (FOTA).

Pour aider les clients à profiter des fonctions intelligentes du VF e34, VinFast s'est associé à MobiFone Telecommunication Corporation pour offrir aux clients des forfaits de données eSIM optimaux. En conséquence, chaque voiture VF e34 livrée sera préinstallée avec l'eSIM, et les clients paieront une redevance pour utiliser les données eSIM directement à MobiFone.

Avec le modèle VF e34, VinFast propose en option un pack de fonctionnalités avancées d'une valeur de 60 millions de VND (environ 2 600 dollars), comprenant des fonctions d'assistance au conducteur en termes de sécurité, un système de navigation, une géolimitation et des réglages de temps. Ce pack de fonctionnalités optionnelles sera offert par VinFast pour plus de 25 000 clients pionniers qui ont commandé des voitures électriques smart VF e34 avant l'ouverture de la vente. Les clients qui achètent une voiture plus tard devront payer un droit pour utiliser ces fonctions.

À l'occasion de la livraison du premier lot de véhicules électriques, VinFast a également annoncé officiellement son nouveau forfait de location de batteries pour les clients au Vietnam. Pour soutenir les clients, VinFast a réduit le forfait minimum de distance de 1 400 km/mois à 500 km/mois. Plus précisément, le tarif de l'abonnement mensuel est de 657 500 VND/mois (environ 30 $) pour une distance maximale de 500 km/mois. En cas de déplacement de plus de 500 km par mois, les clients devront payer des frais supplémentaires de location de batterie pour VinFast au prix unitaire de 1 315 VND/km (environ 0,05 $). En outre, lorsque la capacité de charge de la batterie tombe en dessous de 70 %, VinFast remplacera la nouvelle batterie gratuitement pour les clients.

VinFast s'engage à louer les batteries pendant tout le cycle de vie du produit et ajustera son prix de location chaque année. Chaque année, le 1er décembre, VinFast ajustera le prix de location des batteries en fonction de l'augmentation ou de la diminution des prix de l'électricité et de l'essence.

Les 25 000 clients pionniers bénéficieront d'une location de batterie gratuite pendant les 12 premiers mois.

Les frais de recharge des voitures dans les stations de recharge publiques de VinFast s'élèvent à 2 834 VND/kWh (hors TVA) (environ 0,12 $), soit l'équivalent du prix de l'électricité de niveau 5 annoncé par le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le 20 mars 2019. Si la batterie est entièrement chargée, mais que la voiture occupe toujours la position de charge, les clients devront payer une taxe supplémentaire de 1 000 VND par minute (environ 0,04 $) à partir de la 31e minute. Ce coût est payé en même temps que l'abonnement mensuel à la batterie.

Les clients qui achètent des voitures VF e34 se voient également offrir un chargeur portable de 2,2 kW pour recharger activement la batterie avec le réseau électrique domestique. VinFast propose également un chargeur mural de 7,4 kW au prix de 9 400 000 VND (environ 411 $) pour les clients qui souhaitent en installer davantage chez eux.

Il est prévu qu'en janvier 2022, VinFast continue à remettre des milliers de véhicules VF e34 supplémentaires aux clients qui ont versé un acompte à l'avance. Afin de poursuivre l'ère des voitures électriques intelligentes qui s'est officiellement ouverte au Vietnam, VinFast présentera également une gamme complète de voitures électriques, dont 5 modèles dans les segments A-B-C-D-E au Consumer Electric Show (CES) du 5 au 8 janvier 2022, à Las Vegas, Nevada, USA.

VinFast - « Créer un avenir durable pour tous »

Parallèlement à la distribution officielle de son premier modèle de VE, le 25 décembre 2021, VinFast a également annoncé officiellement le lancement de son nouveau projet communautaire, « Créer un avenir durable pour tous » avec pour objectif de planter un million d'arbres. Pour chaque VE VinFast vendu au Vietnam, l'entreprise contribuera à la plantation d'un arbre dans le cadre de projets de restauration de bassins versants forestiers.

Surveillance de la vue panoramique à 360 degrés (SVM)

La technologie SVM développée par VinAI (une société de l'écosystème technologique de Vingroup) et appliquée sur les voitures électriques VF e34 aide les conducteurs à surveiller l'environnement extérieur et à modifier la vue avec le tableau de bord sur l'écran. Le système combine des caméras à œil de poisson et une technologie d'IA capable d'identifier les participants au trafic. Grâce à ses capacités d'imagerie 3D de haute qualité, la SVM permet au conducteur d'observer et de reconnaître avec précision les obstacles dans les angles morts qui ne peuvent être vus dans le rétroviseur.

