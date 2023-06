Comviva et e& enterprise élargissent leur partenariat stratégique afin de transformer l'engagement client des entreprises

Collaborer pour offrir une plateforme de communication avancée en tant que service (CPaaS) afin que les entreprises puissent offrir une expérience client contextuelle et personnalisée en intégrant tous les canaux de communication

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Comviva , leader mondial des solutions d'expérience client et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat stratégique avec e& enterprise afin d'offrir aux entreprises une plateforme CPaaS omnicanale avancée.

Miguel Villalonga, CEO e& enterprise Cloud Manoranjan Mohapatra, CEO at Comviva

e& enterprise est un secteur d'activité spécialisé au sein d'e& qui a pour objectif de fournir des solutions numériques avancées pour transformer la manière dont les entreprises mènent leurs activités. e& enterprise permet aux organisations de différents secteurs de maximiser leur potentiel numérique. Grâce au cloud, à la cybersécurité, à l'Internet des objets (IdO) et à l'intelligence artificielle (IA), e& enterprise propulse les entreprises et les économies vers un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable.

Le partenariat entre Comviva et e& enterprise permettra de développer un écosystème avancé (CPaaS) en s'appuyant sur la plateforme CPaaS de nouvelle génération de Comviva et sur la présence d'e& sur le marché. Cela permettra de mettre en place des moyens de communication en temps réel qui aideront les entreprises à améliorer et à personnaliser l'expérience de leurs clients finaux, de manière fluide et sur plusieurs canaux.

Les entreprises de tous les secteurs peuvent s'intégrer, créer des applications et des expériences personnalisées pour leurs clients finaux. Grâce à un modèle de livraison basé sur le cloud, la plateforme CPaaS Comviva s'intègre de manière transparente aux applications d'entreprise et permet des interactions sécurisées en temps réel avec les clients pour tous les cas d'utilisation de l'engagement client, allant du marketing aux opérations en passant par le service client.

Miguel Villalonga, PDG d'e& enterprise Cloud, a déclaré à propos de ce partenariat : « e& enterprise a toujours été à l'avant-garde des solutions numériques novatrices. Ce partenariat avec Comviva est une nouvelle étape dans notre démarche visant à créer un écosystème CPaaS ouvert et collaboratif qui aidera les entreprises à offrir des expériences personnalisées et fluides à leurs clients. Nous sommes ravis de proposer notre solution CPaaS, engageX, aux entreprises, et de les aider à concevoir un parcours client engageant et efficace. »

Manoranjan Mohapatra, PDG de Comviva, a indiqué : « Nous sommes ravis de nous associer à e& enterprise pour aider les entreprises à transformer leur parcours d'expérience client. Ce partenariat permettra d'entrer dans une nouvelle ère de l'expérience client en entreprise, fondée sur la simplicité, la richesse de l'expérience client et la personnalisation. Avec la nouvelle plateforme CPaaS, e& enterprise est bien positionnée pour créer de nouvelles possibilités pour les entreprises. »

La plateforme CPaaS de Comviva est une plateforme full-stack visant à donner aux fournisseurs de services de télécommunications les moyens de diriger les interactions clients en temps réel pour les entreprises. La plateforme prend en charge les services de messagerie et les chats alimentés par des capacités d'IA conversationnelle dans tous les secteurs verticaux de l'industrie. Ses capacités d'automatisation cognitive et de traitement du langage naturel (NLP) permettent aux entreprises de proposer des expériences client enrichies en automatisant les interactions avec les utilisateurs dans un langage proche de celui des humains. Il s'agit de l'une des plateformes les plus évolutives du secteur, qui traite plus de 80 milliards de messages par an.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2140476/Miguel_Villalonga.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2140477/Manoranjan_Mohapatra.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

