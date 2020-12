Comviva et Ooredoo Kuwait forment un partenariat stratégique pour mener des campagnes de GVC basées sur l'apprentissage automatique

- Partenariat pour soutenir les programmes de la campagne Ooredoo Postpaid, Prepaid et Fixed Line Services

DUBAI, Émirats arabes unis, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique avec Ooredoo Kuwait . Dans le cadre de cet engagement de science des données et de GVC géré, Comviva soutiendra Ooredoo Kuwait dans la mise en place de campagnes contextuelles pour ses clients avec MobiLytix™ Real Time Marketing , une plate-forme d'automatisation du marketing numérique omni-canal basée sur l'apprentissage automatique. La solution utilise des analyses avancées et une technologie de pointe en temps réel qui permet aux opérateurs de télécommunications d'exploiter pleinement les « micro moments » d'engagement avec leurs clients pour créer une valeur ajoutée sur toute la durée de vie du client. Les modèles d'apprentissage automatique améliorent la qualité des décisions pour améliorer l'expérience du client, réduire le taux de désabonnement et augmenter les revenus de l'opérateur.

Tapan Tripathi, directeur du marketing d'Ooredoo Kuwait, a déclaré : « Actuellement, la convergence du numérique et de l'analytique est l'un de nos principaux domaines d'intérêt. Nous sommes impatients de développer cette capacité avec Comviva, en tirant parti de sa science des données et de ses capacités de GVC géré. Leur solution d'apprentissage automatique et leur engagement avec le GVC géré nous aideront à nous différencier de la concurrence. »

Manoranjan (Mao) Mohapatra, directeur général de Comviva, a déclaré : « À l'échelle mondiale, pour répondre aux demandes de leurs clients, les organisations exploitent de plus en plus les technologies numériques pour offrir une expérience transparente et omniprésente à leurs clients. La gestion de la valeur du client, associée à des analyses avancées, évolue rapidement et notre expérience du secteur, ainsi que les services qui complètent les solutions technologiques, nous distinguent. Ce partenariat stratégique permettra à Ooredoo Kuwait d'offrir une expérience optimale à ses clients existants, tout en créant des opportunités commerciales. »

Nirmal Upreti, directeur principal du marketing prépayé chez Ooredoo Kuwait, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Comviva, afin de mettre en œuvre notre programme de science des données en utilisant des analyses avancées pour obtenir des informations sur les consommateurs qui soutiennent notre objectif de leadership numérique dans la région. Le partenariat permettra à Ooredoo de mettre en place un ensemble de capacités qui donneront à nos consommateurs les moyens d'entreprendre leur voyage numérique, grâce à l'analyse de l'apprentissage automatique. »

Ramy Moselhy, vice-président principal et responsable de la région MENA chez Comviva, a déclaré : « Permettre à nos clients de mettre en œuvre des idées concrètes a toujours été notre priorité. Nous sommes persuadés que nos services de GVC géré et de science des données, soutenus par notre plateforme en temps réel de nouvelle génération qui exploite l'intelligence artificielle (IA) et les algorithmes d'apprentissage automatique avancés, permettront à Ooredoo Kuwait de générer des revenus supplémentaires et d'améliorer l'expérience client. »

Le site MobiLytix™ de Comviva est une plateforme de gestion des interactions en temps réel de nouvelle génération qui exploite l'intelligence artificielle (IA) et les algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour générer des revenus supplémentaires pour les entreprises. Il fournit des informations contextuelles basées sur l'intelligence artificielle qui permettent aux clients d'obtenir la « meilleure offre suivante » en temps réel et à l'échelle. La plate-forme basée sur l'intelligence artificielle exploite les données transactionnelles en temps réel en conjonction avec un riche profil client unifié afin de créer une valeur ajoutée pour le client tout au long de sa vie. MobiLytix™ permet aux fournisseurs de services de maximiser la valeur des clients individuels et de leurs micro-moments d'interaction en utilisant des analyses avancées d'apprentissage automatique et des décisions contextuelles en temps réel.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Sundeep Mehta

Comviva Technologies Ltd.

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

SOURCE Comviva