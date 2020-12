Comviva e Ooredoo Kuwait firmam parceria estratégica para a realização de campanhas da CVM voltadas para o aprendizado de máquina

- Parceria para apoiar os programas de campanha de serviços pós-pagos, pré-pagos e de linha fixa da Ooredoo

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Comviva, empresa líder mundial em soluções de mobilidade anunciou hoje uma parceria estratégica com a Ooredoo Kuwait. Como parte deste engajamento na área de ciência de dados e CVM gerenciado, a Comviva apoiará as campanhas contextuais de clientes da Ooredoo Kuwait com a MobiLytix™ Real Time Marketing, uma plataforma de automação de marketing digital omnichannel por aprendizado de máquina. A solução utiliza análise avançada e tecnologia de ponta em tempo real que capacita as operadoras de telecomunicações a alavancar plenamente os "micro-momentos" de interação com seus clientes para que eles obtenham valor duradouro. Os modelos de aprendizado de máquina melhoram a qualidade da tomada de decisões para impulsionar a experiência do cliente, reduzir a rotatividade e intensificar a receita do operador.

Tapan Tripathi, diretor de marketing da Ooredoo Kuwait, disse: "Atualmente, uma área de foco central para nós é a convergência da tecnologia digital e analítica. Esperamos desenvolver este recurso com a Comviva, alavancando sua ciência de dados e recursos de CVM gerenciados. Esta solução orientada por aprendizado de máquina, bem como o envolvimento de CVM gerenciado, ajudará a nos diferenciar da concorrência."

Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva, disse: "Globalmente, para acompanhar as exigências dos clientes, as empresas estão alavancando cada vez mais as tecnologias digitais para oferecer aos seus clientes uma experiência integrada e omnicanal. O gerenciamento de valor do cliente, juntamente com análises avançadas, está evoluindo rapidamente e nossa experiência no setor, com serviços que complementam as soluções de tecnologia e nos diferenciam. Esta parceria estratégica permitirá à Ooredoo Kuwait oferecer uma experiência otimizada aos clientes existentes, ao mesmo tempo em que impulsiona as oportunidades de negócios".

Nirmal Upreti, diretor sênior de marketing pré-pago da Ooredoo Kuwait, disse: "Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Comviva, para disponibilizar nosso programa de ciência de dados que utiliza análises avançadas para desenvolver as percepções dos consumidores que suportam o nosso objetivo de liderança digital na região. A parceria permitirá à Ooredoo construir um conjunto de recursos que capacita nossos consumidores em sua jornada digital habilitada por análise de aprendizado de máquina."

Ramy Moselhy, vice-presidente sênior e diretor da região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) na Comviva, disse: "Habilitar nossos clientes a executar insights acionáveis do cliente sempre foi nossa maior prioridade. Estamos seguros de que nossos serviços de CVM gerenciado e ciência de dados, com o suporte da nossa plataforma em tempo real de última geração, que alavanca inteligência artificial (IA) avançada e algoritmos de aprendizado de máquina, irão promover aumento da receita para a Ooredoo Kuwait e aprimorar a experiência do cliente."

A MobiLytix™ da Comviva é uma plataforma de gerenciamento de interação em tempo real da próxima geração que alavanca inteligência artificial (IA) avançada e algoritmos de aprendizado de máquina para gerar receita incremental para empresas. Os insights contextuais orientados por IA oferecem aos clientes a "próxima melhor oferta" em tempo real e em escala. A plataforma impulsionada por IA alavanca dados transacionais em tempo real associados a um rico perfil unificado do cliente para oferecer valor duradouro. A MobiLytix™ habilita os prestadores de serviços a maximizar o valor de clientes específicos e seus micro-momentos de interação por meio de análises avançadas de aprendizado de máquina e decisões contextuais em tempo real.

https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

