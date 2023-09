Comviva Moderniza Rede Lebara com Plataforma Multilocatária de Mensagens em Nuvem

COPENHAGUE, Dinamarca, 20 de setembro de 2023 /PRNewswire/-- Hoje, a Comviva, líder global em experiência do cliente, monetização de dados e soluções de comunicação em nuvem, anunciou sua parceria com a Lebara, uma provedora de serviços de telecomunicação com sede no Reino Unido, para transformar suas mensagens com a plataforma multilocatária baseada em nuvem SMSC — ONU.

A Lebara implementou a plataforma UNO da Comviva para vários MVNOs, a fim de ter uma abordagem unificada para o provisionamento, controle e gerenciamento de ofertas de mensagens em vários locais. Essa implementação ajudará a Lebara na otimização de recursos em nuvem e na utilização eficaz de licenças de software. Isso resultará em um curto tempo de resposta para integrar as empresas. A plataforma UNO é uma plataforma multilocatária que oferece um projeto único e unificado de integração de rede em todos os países, o que leva à implementação mais rápida de recursos e lançamentos de patches.

A plataforma UNO da Comviva permitiu que operadoras em todo o mundo impulsionassem seus negócios de comunicação, oferecendo uma plataforma unificada para gerenciamento eficiente e econômico para uma ampla gama de serviços relacionados a mensagens. Ela também consolida o acesso à rede, permitindo que a integração de serviços ofereça uma experiência contínua em todas as redes 2G-5G através da capacidade de IP.

Ao comentar sobre a parceria, Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva, disse: "Nós estamos muito satisfeitos por anunciar nossa parceria com a Lebara, uma provedora líder de telecomunicações com forte foco no atendimento a diversas comunidades. Essa colaboração representa um marco significativo para ambas as empresas à medida que combinamos a experiência da Comviva em soluções digitais com o compromisso da Lebara de oferecer serviços móveis acessíveis e de alta qualidade. Através dessa parceria, nosso objetivo é aprimorar a experiência móvel para os clientes da Lebara, especialmente aqueles que buscam soluções de chamadas, dados e mensagens internacionais acessíveis. Aproveitando as tecnologias avançadas da Comviva e a Plataforma UNO, nós trabalharemos juntamente à Lebara para desenvolver serviços digitais inovadores e contínuos que atendam às necessidades únicas de sua diversificada base de clientes".

Torsten Minkwitz, diretor de tecnologia da Lebara, disse: "Nós estamos entusiasmados em anunciar nossa parceria com a Comviva, uma líder renomada em soluções digitais. Essa colaboração representa um marco significativo para a Lebara à medida que continuamos a inovar e aprimorar nossos serviços móveis para melhor atender à nossa diversificada base de clientes. Essa parceria representa um forte compromisso com a satisfação do cliente e a transformação digital. Estamos confiantes de que nossa colaboração com a Comviva trará mudanças positivas no cenário das telecomunicações, oferecendo maior conveniência e inclusão aos nossos estimados clientes".

A plataforma UNO oferece visibilidade de transações de ponta a ponta, gerenciamento de capacidade just-in-time, lançamentos rápidos de serviços e maior eficiência operacional. Ela também reduz o tempo de iniciação de serviços de SMS em vários países com a ajuda da multilocação e da facilidade de integração com os nodos de rede. A plataforma ajuda a reduzir as exigências de capacidade para lidar com picos em todas as locações e ajuda a reduzir o custo da Implantação de SMSC em vários países através da multilocação.

Sobre a Comviva Technologies Ltd.

A Comviva simplifica a complexidade dos negócios. Nosso inovador portfólio de soluções e plataformas digitais oferece maior escolha, lançamento no mercado mais rápido e mais flexibilidade para atender melhor às necessidades em evolução de nossos clientes, impulsionando o crescimento, transformando e criando eficiência. Da maximização do valor da vida útil para o cliente à liberação da transformação digital em larga escala, nós fazemos parcerias em nível global com organizações do setor financeiro e de comunicações para resolver problemas rapidamente e gerar transformação para o futuro. As soluções da Comviva foram implementadas por mais de 130 provedores de serviços de comunicação e instituições financeiras em mais de 90 países, oferecendo benefícios digitais e de mobilidade a bilhões de pessoas em todo o mundo. A Comviva é uma subsidiária integral da Tech Mahindra, e faz parte do Grupo Mahindra. Para mais informações, acesse: www.comviva.com

Sobre a Lebara

A Lebara é uma empresa de telecomunicações que presta serviços através do modelo de negócios Operador de Rede Móvel Virtual (MVNO) para clientes no Reino Unido, na Alemanha, nos Países Baixos, na França e na Dinamarca. Além disso, a Lebara tem acordos de licença para uso da marca em quatro outros mercados globais (Espanha, Suíça, Arábia Saudita e Austrália).

A Lebara foi fundada em 2001 no intuito de trazer novidades ao setor de telecomunicações, e rapidamente se tornou uma das MVNOs de crescimento mais rápido na Europa.

Os negócios da Lebara evoluíram com base nas necessidades de seus clientes, desde a liberação de chamadas internacionais para as comunidades migrantes à competição na categoria mais ampla de telecomunicações.

A missão de Lebara é oferecer aos clientes uma alternativa mais valiosa às empresas estabelecidas.

A Lebara oferece aos seus clientes uma oferta de rede confiável e um excepcional atendimento (média de 4,4 no Trustpilot nos cinco principais mercados) a um preço acessível, tornando-se a conexão mais inteligente.

Para mais informações, acesse www.mobile.lebara.com

