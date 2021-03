Comviva présente les solutions Data Science-as-a-Service (DSaaS) et AI workbench (MobiLytix AIX) pour améliorer le rendement des programmes de gestion de la valeur client

- Les nouvelles solutions stimulent la croissance des revenus, améliorent l'acceptation des offres et accroissent la fidélisation des clients en accélérant l'application de l'IA à la gestion de la valeur client

NEW DELHI, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité a annoncé aujourd'hui le lancement de ses nouvelles solutions Data-Science-as-a-Service (DSaaS) et AI workbench (MobiLytix AIX) qui accélèrent l'utilisation de l'AI par les fournisseurs de services de communication (FSC) et augmentent le rendement de leurs programmes de gestion de la valeur client.

Les spécialistes du marketing dépendent des équipes de science des données pour effectuer la modélisation et sont pénalisés par l'absence de normes industrielles ou de modèles éprouvés d'IA/AU. La solution Data Science-as-a-Service (DSaaS) de Comviva, associée à la solution MobiLytix AIx fournit des modèles éprouvés d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AU) prêts à l'emploi pour lancer des initiatives de gestion de la valeur client (GVC) basées sur l'IA.

La plateforme MobiLytix AIx exploite tout le potentiel de la conception en libre-service axée sur l'utilisateur pour créer une plateforme de développement de l'IA à expériences multiples. Grâce à l'AI Workbench, les scientifiques des données et les spécialistes du marketing auront accès à une bibliothèque d'attributs, de modèles et d'algorithmes intégrés. Cette solution réduit pour les spécialistes du marketing le temps nécessaire à l'élaboration et à la mise en œuvre de modèles d'IA/AU. Elle présente également une description perspicace de données pour comprendre les réponses des clients par rapport aux comportements prévus.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, directeur général de Comviva, a déclaré à propos de ce lancement : « Nous avons remarqué que bon nombre de fournisseurs de services de communication mettent en place un environnement personnalisé pour gérer des modèles de données exclusifs et spécialisés. Avec DSaaS et MobiLytixTM AIx, nous donnons vie à des modèles prêts à l'emploi, afin de garantir une mise sur le marché plus rapide et un meilleur rendement de leurs programmes de gestion de la valeur client (GVC). Pour Comviva, Mobilytix AIX vise à doter les opérateurs de télécommunications d'une conception en libre-service centrée sur l'utilisateur, afin qu'ils puissent libérer le potentiel de l'IA pour maximiser le rendement des programmes de GVC. »

Grâce à la solution Data Science-as-a-Service (DSaaS) de Comviva, les fournisseurs de services de communication (FSC) peuvent mettre en œuvre des solutions d'IA éprouvées par le marché, élaborer et déployer un modèle en quelques jours et semaines plutôt qu'en plusieurs mois pour une activation immédiate. La solution peut être utilisée pour accroître les compétences des équipes de GVC, accélérant ainsi l'adoption des technologies d'IA.

Prenant la parole à cette occasion, Amit Sanyal, vice-président exécutif et directeur de l'exploitation, solutions de valeur client chez Comviva a déclaré : Avec DSaaS et MobiLytixTM AIx, nous sommes heureux de présenter une solution puissante pour les spécialistes du marketing et les scientifiques des données qui veulent concevoir, importer ou sélectionner leurs propres modèles. Le Centre de compétences en GVC basée sur l'IA assure la collaboration entre les spécialistes du marketing, les équipes de GVC et de scientifiques des données afin d'atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs de fidélisation, de vente croisée, de vente incitative et d'acquisition. La plateforme MobiLytixTM AIx dispose de dictionnaires d'attributs, de scores, d'algorithmes et de tableaux de bord prêts à l'emploi, ainsi que de fonctions d'IA automatique et d'opérations d'AU qui réduisent de moitié les délais d'exécution. »

La plate-forme MobiLytixTM de Comviva offre deux autres solutions majeures - MobiLytixTM Real Time Marketing (RTM) et MobiLytixTM Loyalty and Rewards .

