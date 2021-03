Comviva lança soluções de ciência de dados como serviço (DSaaS) e de workbench de IA (MobiLytix AIX) para aprimorar o retorno de programas de gestão de valor do cliente

NOVA DELHI, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Comviva, provedora líder mundial de soluções de mobilidade anunciou hoje o lançamento de suas novas soluções de Data-Science-as-a-Service (DSaaS) e de workbench de IA (MobiLytix AIx) que aceleram o uso de IA pelos provedores de serviços de comunicação (CSPs) e aumentam o retorno de seus programas de gestão de valor de clientes.

Os profissionais de marketing dependem de equipes de ciência de dados para modelagem e são prejudicados pela indisponibilidade de normas do setor ou modelos comprovados de IA/ LM. O Data Science-as-a-Service (DSaaS) da Comviva, juntamente com a solução MobiLytix IAx, oferece modelos de Inteligência Artificial (IA) e Linguagem de Máquina (LM) comprovados e prontos para iniciar a gestão de valor do cliente (customer value management, CVM) com base em iniciativas de IA.

A plataforma MobiLytix AIx utiliza todo o potencial do projeto de autoatendimento centrado no usuário para criar um workbench de desenvolvimento de IA de múltiplas experiências. Com o workbench de IA, cientistas de dados e profissionais de marketing serão beneficiados com o acesso a uma biblioteca de atributos, modelos e algoritmos integrados. Isso reduz o tempo para desenvolver e implementar modelos de IA/LM para os profissionais de marketing. Também oferece narrativa de dados criteriosa para entender as respostas do cliente em comparação aos comportamentos previstos.

Ao comentar sobre o lançamento, Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva disse: "Observamos que muitos provedores de serviços de comunicação estão construindo um ambiente personalizado para alimentar modelos de dados proprietários e especializados. Com o DSaaS e o MobiLytixTM AIx, estamos dando vida a modelos prontos, para garantir um tempo de lançamento mais rápido no mercado e maiores retornos de seus programas de gestão de valor de cliente (CVM). Para a Comviva, o Mobilytix AIx visa capacitar as operadoras de telecomunicações com design de autoatendimento centrado no usuário, para que possam explorar o potencial da IA para maximizar os retornos dos programas de CVM."

Ao utilizar a oferta de dados Science-as-a-Service (DSaaS) da Comviva, os provedores de serviços de comunicação (CSPs) podem implementar soluções de IA comprovadas pelo mercado e construir e implementar modelos em dias e semanas, em vez de meses para ativação imediata. A solução pode ser utilizada para aumentar a competência das equipes de CVM, acelerando a adoção de tecnologias de IA.

Ao discursar na ocasião, Amit Sanyal, vice-presidente executivo e diretor de operações, Customer Value Solutions, Comviva disse: "Com o DSaaS e oMobiLytixTM AIX, temos o prazer de apresentar uma solução poderosa para os profissionais de marketing e cientistas de dados que desejam construir, importar ou selecionar seus próprios modelos. O centro de competência de IA de CVM garante a colaboração entre os profissionais de marketing, a CVM e as equipes de cientistas de dados para atingir as metas de retenção, venda cruzada, venda adicional e aquisição muito mais rapidamente. O workbench MobiLytixTM AIx tem dicionários prontos de atributos, pontuações, algoritmos e painéis, juntamente com recursos de operações de IA e LM automáticos que reduzem os prazos de implementação pela metade."

A plataforma MobiLytixTM da Comviva tem outras duas principais soluções - MobiLytixTM Real Time Marketing (RTM) (Marketing em tempo real) e MobiLytixTM Loyalty and Rewards (Fidelidade e recompensas).

