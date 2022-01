Comviva proposera la solution BlueMarble de nouvelle génération sur IBM Cloud for Telecommunications

- Solution intégrée pour permettre des solutions de commerce et de monétisation pour l'ère émergente de la 5G et de l'Edge

NEW DELHI, 14 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé une collaboration avec IBM (NYSE: IBM) pour fournir sa solution BlueMarble de nouvelle génération sur IBM Cloud for Telecommunications . La solution intégrée alimentera la transformation numérique des fournisseurs de services de communication (CSP) à l'échelle mondiale à l'ère de la 5G et de l'Edge.

BlueMarble de Comviva, qui est maintenant prêt à fonctionner sur IBM Cloud for Telecommunications, permet aux CSP de moderniser leurs plateformes commerciales sans avoir à passer par de grands cycles de transformation complexes. Offrant un cycle de vie numérique complet aux clients, allant de la découverte, des achats, des commandes et de la facturation au paiement et à l'entretien, la solution est conçue pour fournir une plateforme numérique avec des microservices prêts à configurer et des composants d'interface utilisateur flexibles pour permettre une expérience client nouvelle génération sur différents canaux, ainsi qu'une solution de marché évolutive et agile permettant aux CSP de monétiser l'infrastructure et d'accélérer leurs initiatives de transformation numérique.

Manoranjan (Mao) Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a déclaré, « La 5G apporte des changements fondamentaux à la façon dont les solutions de soutien aux entreprises fonctionnent pour les services numériques en pleine évolution. Il est essentiel pour les CSP d'adopter les technologies natives du Cloud qui offrent un avantage concurrentiel différencié pour prendre en charge de nouveaux modèles de revenus. Notre solution BlueMarble est native de la 5G et est maintenant prête à fonctionner sur IBM Cloud for Telecommunications. La solution intégrée est conçue pour doter les CSP d'une plateforme de nouvelle génération tournée vers l'avenir pour une transformation et une monétisation rapides de l'infrastructure réseau existante alors qu'ils se préparent à l'évolution de la 5G. »

Cette collaboration s'inscrit dans la lignée de la société mère de Comviva, avec la charte NXT.NOW™ de Tech Mahindra qui met l'accent sur l'investissement dans les technologies et les solutions émergentes permettant la transformation numérique et l'évolution des besoins à l'ère de la 5G. Tech Mahindra fait partie de l'écosystème de partenaires d'IBM qui collabore sur IBM Cloud for Telecommunications pour aider les fournisseurs d'équipement réseau, les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les fournisseurs de logiciels en tant que service et les partenaires matériels à accélérer la transformation de l'entreprise en libérant la puissance de la 5G et de l'Edge. IBM Cloud for Telecommunications est conçu pour intégrer des processus avancés d'IA et d'automatisation à la périphérie et accélère le déploiement des services tout en réduisant les coûts globaux.

Bill Lambertson, vice-président et éminent leader de l'industrie pour IBM Global Telecommunications, a déclaré : « Nous sommes ravis de réunir la solution de capture de commandes BlueMarble de Comviva avec le logiciel Sterling Order Management d'IBM à l'aide des API ouvertes TM Forum standard de Telco qui sont activées sur IBM Cloud for Telecommunications. Nous sommes impatients d'étendre cette intégration axée sur l'API aux engagements conjoints des clients. »

Mahadev Subramaniam, responsable de l'unité commerciale mondiale d'IBM chez Tech Mahindra, a déclaré : « La 5G représente une part importante de notre portefeuille et de notre programme de croissance. En tant que pionniers dans ce domaine, nous avons réalisé des investissements soutenus pour étendre nos capacités 5G et, ce faisant, renforcer l'écosystème. Cette collaboration témoigne de notre alliance de longue date avec IBM. Conformément à notre cadre CloudNXT.NOWTM, le travail avec IBM vise à générer de nouvelles sources de revenus à partir de la 5G et à consolider notre vision pour développer davantage notre écosystème IBM. »

Cette collaboration vise à permettre à Tech Mahindra et IBM d'établir une intégration normalisée des nouvelles solutions Telco avec les systèmes existants des clients à l'aide des API TM Forum activées sur IBM Cloud for Telecommunications. La solution BlueMarble de Comviva met en œuvre ces API pour permettre une adaptation agile, ainsi que la capacité de répondre aux besoins spécifiques des clients, tels que l'intégration des solutions d'IBM et de son écosystème de partenaires. De plus, la solution BlueMarble peut s'intégrer au logiciel Sterling Order Management d'IBM pour offrir aux clients un choix de solutions de facturation.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Sundeep Mehta

RP et communication d'entreprise

E-mail : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

SOURCE Comviva