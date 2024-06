Comviva wird im Gartner® Magic Quadrant™ für KI im CSP Customer and Business Operations Report 2024 als Visionär bezeichnet

NEW DELHI, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Kundenerfahrung und Datenmonetarisierung, gab heute bekannt, dass er im Gartner Magic Quadrant für KI im CSP Customer and Business Operations Report 2024 als Visionär bezeichnet wurde.

Gartner definiert den Markt für KI im Kunden- und Geschäftsbetrieb von Kommunikationsdienstleistern (CSP) als kommerzielle Standardprodukte (COTS). Dabei handelt es sich entweder um Funktionen, die in CSP-spezifische OT-Anwendungen (z. B. Vertriebskanäle, CRM und andere BSS-Anwendungen) eingebettet sind, oder um branchenunabhängige horizontale Anwendungen, die CSPs KI-/Maschine-Learning-basierte Kunden- und Geschäftsprozesse bieten. Der CSP-Kunden- und Geschäftsbetrieb umfasst Marketing, Vertrieb, Kundenakquise, Customer Journey, Abrechnungs- und Umsatzmanagement, Umsatzsicherung und das damit verbundene Risikomanagement. Der Umfang der KI-Produkte umfasst die Datenbereitstellung, das Lebenszyklusmanagement von Algorithmen und ihre Anwendung auf die CSP-Kunden- und Geschäftsabläufe.

Die Vision von Comviva ist es, die Telekommunikationsbranche zu revolutionieren, indem die transformative Kraft von KI und generativer KI genutzt wird. Mit KI-Anwendungsfällen in den Lösungen MobiLytix™ und BlueMarble ermöglicht Comviva Unternehmen die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Echtzeit-Personalisierung, kontextabhängigen Kundenerlebnissen und intelligentem Handel in großem Umfang. Comviva ist bekannt für seine Stärken in den Bereichen Inhaltserstellung, natürliche Sprachgenerierung, Entscheidungsintelligenz und maschinelles Lernen.

„Um in der digitalen Wirtschaft von heute erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen die Einführung von KI und verwandten digitalen Technologien beschleunigen. Die größte Stärke von Comviva sind unsere intelligenten Plattformen, die personalisierte Erlebnisse und Engagement über die gesamte Customer Journey hinweg bieten", sagt Rajesh Chandiramani, Geschäftsführer von Comviva. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung, da wir glauben, dass sie unsere strategische Ausrichtung und Führungsrolle bei der Revolutionierung der Telekommunikation durch KI bestätigt. Die starke Position von Comviva im Quadranten bestätigt unser Engagement und unsere Fortschritte bei der Nutzung von Technologien der nächsten Generation in unseren Lösungen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten."

Comviva integriert modernste KI-Technologien in sein umfassendes Produktportfolio, um Innovationen voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Geschäftsabläufe von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) in aller Welt zu optimieren.

Quelle: Gartner Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations, von Pulkit Pandey, Amresh Nandan, Peter Liu, 4. Juni 2024.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

