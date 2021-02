Con la apertura de un nuevo centro de distribución, The Home Depot abre 1,500 nuevos puestos de trabajo para el área metropolitana de Dallas-Fort Worth

DALLAS, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy la apertura de un nuevo centro de distribución en Dallas para atender pedidos en tiendas y recibidos por internet. Este centro de distribución de 1.5 millones de pies cuadrados (140,000 metros cuadrados) se diseñó para despachar los pedidos de los clientes a través de diferentes canales, bien sea para entregas directamente a los hogares como para productos que se recogerán en tiendas locales.

El nuevo centro de suministro de la compañía en Dallas también gestiona la entrega e instalación de grandes electrodomésticos como lavadoras, secadoras y neveras que los clientes ordenan en las tiendas o por internet. Desde ventas finales hasta retiradas de electrodomésticos viejos, la operación ofrece una experiencia de compra y entrega mejorada para los clientes de Home Depot en el área de Dallas-Fort Worth.

"Nos enfocamos en crear una experiencia de compra más sencilla y cómoda para satisfacer las necesidades en mejoras para el hogar de nuestros clientes, ya sea que compren en las tiendas o por internet", afirmó Stephanie Smith, vicepresidenta sénior de cadena de suministro de The Home Depot. "Nuestra cadena de suministro es la base para cumplir las expectativas cambiantes de nuestros clientes Pro y DIY, que son el motivo por el cual invertimos para ofrecer entregas el mismo día o al día siguiente para el 90 % de la población de los Estados Unidos".

El mercado de Dallas-Fort Worth es un centro clave en la estrategia de cadena de suministro de The Home Depot. A principios del año pasado, la compañía abrió otro centro de distribución en el nuevo campus de Dallas, el cual entrega materiales de construcción y otros productos voluminosos directamente a clientes DIY y Pro en el lugar y el momento que los necesitan, siempre el mismo día o al día siguiente de la compra.

Esta nueva planta cuenta con una estación de carga de celdas de combustible de hidrógeno de cero emisiones de carbono, una forma sostenible y más eficiente de suministrar energía al equipo de manipulación de materiales. También incluye más de 6 millas (9.66 kilómetros) de líneas mecanizadas y otras tecnologías de automatización que permiten un mayor flujo de productos.

La planta forma parte de una inversión de $1,200 millones destinada a expandir la red nacional de distribución y entrega. Con todo esto, el área destinada a operaciones de la cadena de suministro de la compañía en el área de Dallas-Fort Worth crecerá de 2.1 millones de pies cuadrados (195,000 metros cuadrados) a 4.5 millones de pies cuadrados (418,000 metros cuadrados) y creará aproximadamente 1,500 nuevos puestos de trabajo hacia el final de este año. En este momento, la compañía opera 20 centros de distribución en el estado.

Quienes estén interesados en los puestos de trabajo disponibles pueden visitar careers.homedepot.com o enviar un mensaje de texto con la palabra JOBS al número 52270 para recibir un enlace para aplicar a los puestos locales.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,296 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $110,200 millones y ganancias por $11,200 millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

