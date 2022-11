Concluída a RLWC2021: a CoinEx testemunha grandes momentos como parceira exclusiva da plataforma de transação de criptomoedas

HONG KONG, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- De acordo com as notícias oficiais, a Copa do Mundo da Liga de Rugby de 2021 (RLWC2021) terminou com sucesso em 19 de novembro de 2022. Durante o último mês, esse grande evento presenteou os fãs de rugby do mundo inteiro com muitos momentos marcantes. Enquanto isso, a CoinEx, plataforma de transação de criptomoedas parceira da RLWC2021, também testemunhou todos os grandes momentos dos atletas durante o torneio.

CoinEx ovaciona todos os corações de boa vontade (PRNewsfoto/CoinEx Global Limited)

A Inglaterra conquistou o título de campeã da Copa do Mundo de Rugby em Cadeira de Rodas com uma vitória por 28 a 24 sobre a França em 18 de novembro de 2022. No dia seguinte, a Austrália conquistou o título da Copa do Mundo da Liga de Rugby após uma vitória de 30 a 10 sobre a Samoa na final masculina. Vale ressaltar que a Austrália venceu a Copa do Mundo da Liga de Rugby masculina 11 vezes durante as últimas 12 Copas.

Enquanto isso, na final feminina realizada no mesmo dia, a Austrália conquistou o terceiro título consecutivo da Copa do Mundo da Liga de Rúgbi com uma vitória esmagadora de 54 a 4 sobre a Nova Zelândia. A Austrália dominou as finais masculina e feminina da RLWC2021, encerrando de forma perfeita o torneio deste ano.

Antes do início da RLWC2021, a CoinEx anunciou que se tornaria a Única plataforma de transação de criptomoedas parceirado evento mundial para fornecer patrocínio, torcer por todos os atletas e testemunhar sua glória no campo de rúgbi.

Como uma exchange de criptomoedas de renome mundial, a CoinEx conquistou um amplo reconhecimento dos usuários com produtos fáceis de usar, desempenho rápido e estável e um processamento tranquilo para as negociações. Colocando os usuários em primeiro lugar, a CoinEx visa facilitar a negociação de criptomoedas e disponibilizar os seus serviços em vários idiomas como uma porta de entrada para todos os usuários ao mundo das criptomoedas.

Disponível em 15 idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês e português, a CoinEx agora fornece uma família de produtos versáteis que abrange moedas fiduciárias, spot trading, Contrato de futuros, trading com margem, AMM e serviços financeiros, e sua forma fácil de usar, serviços de trading confiáveis, seguros e criptografados beneficiam mais de 3 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Além disso, a exchange também fornece áreas de trading para BTC, BCH e stablecoins, bem como mais de 600 criptos inovadores de primeira linha, dando aos usuários de criptomoedas mais opções para negociação.

Durante a RLWC2021, a CoinEx torceu pelos atletas com torcedores de todo o mundo. Juntos, o mundo testemunhou atletas que não pouparam esforços para atingir seus objetivos enquanto exibiam um espírito esportivo "Além dos Limites". A CoinEx defende a ideia de que "todos são iguais no mundo da blockchain", o que ecoa um espírito de justiça e igualdade, bem como o compromisso com novas conquistas, através de eventos esportivos.

Embora a RLWC2021 já tenha acabado, o espírito de igualdade e justiça defendido conjuntamente pela CoinEx e pelos eventos esportivos irá continuar. No futuro, a exchange seguirá melhorando os serviços de usuário, fornecendo aos usuários globais produtos criptográficos fáceis de usar, bem como experiências de trading rápidas e convenientes. A CoinEx seguirá cumprindo sua promessa de conceber aos seus usuários de todo o mundo um acesso igualitário, justo e irrestrito a produtos e investimentos de criptomoedas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1957382/1.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

SOURCE CoinEx Global Limited