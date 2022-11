La Coupe du monde de rugby à XIII (RLWC2021) s'est terminée : CoinEx est le témoin des grands moments en tant que partenaire exclusif de la plateforme de négociation des cryptomonnaies

HONG KONG, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Selon les informations officielles, la Coupe du monde de rugby 2021 (RLWC2021) s'est terminée avec succès le 19 novembre 2022. Au cours du mois dernier, cet événement majeur a offert aux fans de rugby du monde entier de nombreux moments brillants. Pendant ce temps, CoinEx, le partenaire exclusif de la plateforme de trading de cryptomonnaies de la RLWC2021, a également été témoin de tous les grands moments des athlètes tout au long du tournoi.

CoinEx Applauds Every Willing Heart

L'Angleterre a remporté la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant en battant la France 28-24 le 18 novembre 2022. Le lendemain, l'Australie a remporté le titre de la Coupe du monde de la Ligue de rugby après une victoire 30-10 contre le Samoa en finale masculine. Il convient de mentionner que l'Australie a remporté la Coupe du monde de la Ligue de rugby masculine 11 fois au cours des 12 dernières éditions de la RLWC.

Pendant ce temps, dans la finale féminine qui s'est tenue le même jour, l'Australie a remporté son troisième titre consécutif de la Coupe du monde de la Ligue de rugby en battant la Nouvelle-Zélande 54-4. L'Australie a dominé les finales masculine et féminine de la RLWC2021, mettant ainsi un terme parfait au tournoi de cette année.

Avant le début de la RLWC2021, CoinEx a annoncé qu'il deviendrait le partenaire exclusif de la plateforme d'échange de cryptomonnaies de l'événement mondial pour sponsoriser et encourager tous les athlètes ainsi qu'assister à leur gloire sur le terrain de rugby.

En tant que bourse de cryptomonnaies de renommée mondiale, CoinEx a gagné une grande reconnaissance des utilisateurs grâce à des produits faciles à utiliser, des performances rapides et stables et des expériences de trading fluides. En donnant la priorité aux utilisateurs, CoinEx vise à faciliter le commerce des cryptomonnaies et à offrir des services disponibles dans plusieurs langues, en tant que porte d'entrée de tous les utilisateurs dans le monde des cryptomonnaies.

Disponible en 15 langues, dont l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais, CoinEx offre désormais une famille de produits polyvalents qui couvre le trading de devises, le trading au comptant, le trading à terme, le trading sur marge, l'AMM et les services financiers. Ses services de trading de cryptomonnaies, faciles à utiliser, sécurisés et fiables, profitent à plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. En outre, l'échange comporte également des sections de négociation pour BTC, BCH et les stablecoins, ainsi que plus de 600 cryptos innovantes de premier ordre, offrant aux utilisateurs de crypto davantage d'options de négociation.

Pendant la RLWC2021, CoinEx a encouragé les athlètes avec des fans du monde entier. Ensemble, le monde a vu des athlètes ne ménager aucun effort pour atteindre leurs objectifs et faire preuve d'un esprit sportif « Beyond Limits ». CoinEx défend l'idée que « tout le monde est égal dans le monde de la blockchain », ce qui fait écho à l'esprit d'équité et d'égalité, ainsi qu'à l'engagement en faveur de nouveaux accomplissements, défendus par les événements sportifs.

Bien que la RLWC2021 se soit achevée, l'esprit d'égalité et d'équité défendu conjointement par CoinEx et les événements sportifs se poursuivra. À l'avenir, la bourse continuera à améliorer les services aux utilisateurs tout en offrant aux utilisateurs du monde entier des produits cryptographiques faciles à utiliser, ainsi que des expériences de négociation pratiques et rapides. CoinEx tiendra sa promesse d'offrir aux utilisateurs mondiaux un accès égal, équitable et sans restriction aux produits cryptographiques et aux investissements en cryptomonnaies.

