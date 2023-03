CONECTANDO COMPRADORES E VENDEDORES AO MERCADO DE M&A DE US$1 TRILHÃO COM UMA NOVA SOLUÇÃO SaaS DE DESCOBERTA DE NEGÓCIOS

Bankers Deals, uma Solução de Descoberta de Negócios para Negociadores em Todo o Mundo.

TORONTO, 27 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Negociadores que buscam vender ou adquirir um negócio geralmente contam com sua rede de relacionamentos empresariais pessoais para encontrar oportunidades ou adquirentes adequados. Essa abordagem tradicional geralmente não é a mais adequada e pode resultar na perda de uma boa oportunidade de negócio ou do adquirente ideal. A Bankers Deals mudará isso, trazendo tecnologia para o processo de origem e fornecimento de negócios de M&A ("descoberta de negócios").

Negócios bancários - vídeo explicativo

Desenvolvida por um líder empresarial com vasta experiência em M&A, a Bankers Deals é uma solução SaaS de descoberta de negócios B2B com patente pendente para o mercado de M&A de médio a baixo que conecta negociadores globalmente. Ela permite e simplifica a descoberta de negócios tanto para o lado da compra quanto para o lado da venda, bem como capacita os negociadores a assumir o controle e implementar sua estratégia de M&A de forma independente.

"Pense em nós como um Match.com para negociadores, à medida que conectamos compradores e vendedores de empresas de forma confidencial", disse Arun Kashyap, fundador e CEO da Bankers Deals. Nossa solução é ideal para bancos de investimento, consultores de M&A, bancos comerciais, empresas de private equity, firmas de contabilidade, corporações, escritórios e outras empresas de investimento. Além disso, a Bankers Deals permitirá que os negociadores construam seu pipeline de negócios e/ou listas de clientes em potencial com maior confiança."

"Durante os últimos 12 meses, o valor total de todos os negócios fechados nos mercados de M&A pequenos e médios ultrapassou $1 trilhão USD", disse ele. "Este mercado representa uma oportunidade significativa para os negociadores, mas encontrar o negócio certo ou o adquirente ideal pode ser um desafio. É fácil perder completamente as oportunidades de M&A".

"Há negócios e compradores que você conhece e aqueles que não conhece, sendo os últimos muito maiores. A Bankers Deals oferece maior visibilidade e reconhecimento de negócios globalmente", continuou ele. "Com apenas alguns cliques, os usuários podem buscar proativamente oportunidades acionáveis únicas ou descobrir compradores improváveis, fora de sua rede tradicional, com base em relacionamento comercial. Nossos algoritmos orientados por dados com patente pendente, são dinâmicos por natureza e oferecem resultados em tempo real com base nas preferências individuais do usuário e não em um formato de lista com base em relevância".

A Bankers Deals está pronta tanto para a internet quanto para o aplicativo móvel, e os preços têm como base planos mensais de assinatura sem taxas de indicação, taxas de sucesso ou compromissos anuais. Os novos usuários podem se cadastrar para um teste gratuito como vendedor, comprador ou ambos.

Para mais informações, acesse www.bankersdeals.com.

CONTATO: Arun Kashyap, Fundador e CEO, +1-877-771-8424, E-mail: [email protected]

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=U2Y4UqBzq1U

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2040389/Bankers_Deals_Inc__CONECTANDO_COMPRADORES_E_VENDEDORES_AO_MERCAD.jpg

FONTE Bankers Deals Inc.

