VERBINDUNG ZWISCHEN KÄUFERN UND VERKÄUFERN AUF DEM 1 TRILLION DOLLAR SCHWEREN M&A MARKT MIT EINER NEUEN SaaS-LÖSUNG ZUR ENTDECKUNG VON DEALS

Bankers Deals, eine Deal-Discovery-Lösung für Dealmaker weltweit.

TORONTO, 27. März 2023 /PRNewswire/ -- Dealmaker, die ein Unternehmen verkaufen oder erwerben möchten, stützen sich in der Regel auf ihr persönliches beziehungsbasiertes Geschäftsnetzwerk, um geeignete Gelegenheiten oder Käufer zu finden. Dieser traditionelle Ansatz ist in der Regel nicht optimal und kann dazu führen, dass der richtige Deal oder der ideale Erwerber verpasst wird. Bankers Deals wird dies ändern, indem es Technologie in den M&A Deal Origination- and Sourcing-Prozess („Deal Discovery") einbringt.

Bankers Deals - Explainer Video Bankers Deals

Bankers Deals ist eine zum Patent angemeldete SaaS-Lösung zur Entdeckung von B2B Deals für den mittleren bis unteren M&A Markt, die Dealmaker auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Es ermöglicht und vereinfacht die Deal Discovery sowohl für die Käufer- als auch auf der Verkäuferseite und gibt den Dealmakern die Möglichkeit, die Kontrolle zu übernehmen und ihre M&A Strategie unabhängig umzusetzen.

„Betrachten Sie uns als Match.com für Dealmaker, denn wir bringen Käufer und Verkäufer von Unternehmen vertraulich zusammen", sagt Arun Kashyap, Gründer und CEO von Bankers Deals. „Unsere Lösung ist ideal für Investmentbanken, M&A-Berater, Handelsbanken, Private-Equity-Firmen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Unternehmen, Family Offices und andere Investmentfirmen. Darüber hinaus wird Bankers Deals es Dealmaklern ermöglichen, ihre Deal-Pipeline und/oder Interessentenliste mit größerem Vertrauen aufzubauen."

„In den letzten 12 Monaten überstieg der Gesamtwert aller auf dem mittleren bis unteren M&A Markt abgeschlossenen Transaktionen die Marke von 1 Trillion USD", sagte er. „Dieser Markt stellt eine bedeutende Chance für Dealmaker dar, aber es kann eine Herausforderung sein, den richtigen Deal oder den idealen Erwerber zu finden. Es ist leicht, M&A Gelegenheiten völlig zu verpassen."

„Es gibt Deals und Erwerber, von denen man weiß, und solche, von denen man nichts weiß, wobei letztere viel größer sind. Bankers Deals bietet weltweit eine größere Sichtbarkeit und Bekanntheit von Geschäften", fuhr er fort. „Mit nur wenigen Klicks können Benutzer proaktiv nach einzigartigen, umsetzbaren Gelegenheiten suchen oder unwahrscheinliche Erwerber außerhalb ihres traditionellen, auf Geschäftsbeziehungen basierenden Netzwerks entdecken. Unsere zum Patent angemeldeten datengesteuerten Algorithmen sind dynamisch und liefern Ergebnisse in Echtzeit auf der Grundlage individueller Nutzerpräferenzen und nicht in einem auf Relevanz basierenden Listenformat."

Bankers Deals ist sowohl für das Web als auch für mobile Anwendungen geeignet, und die Preisgestaltung basiert auf monatlichen Abonnementplänen ohne Vermittlungsgebühren, Erfolgsgebühren oder jährliche Verpflichtungen. Neue Benutzer können sich für eine kostenlose Testversion als Verkäufer, Käufer oder beides registrieren.

Weitere Informationen finden Sie auf www.bankersdeals.com.

KONTAKT: Arun Kashyap, Gründer und CEO, +1-877-771-8424, E-Mail: [email protected]

Video – https://www.youtube.com/watch?v=U2Y4UqBzq1U

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2040342/Bankers_Deals_Inc__CONNECTING_BUYERS__SELLERS_TO__1_TRILLION_M_A.jpg

SOURCE Bankers Deals Inc.