LES ACHETEURS ET LES VENDEURS SE CONNECTENT À UN MARCHÉ DE FUSIONS ET ACQUISITIONS D'UN BILLION DE DOLLARS GRÂCE À UNE NOUVELLE SOLUTION SAAS DE DÉCOUVERTE DE TRANSACTIONS

Bankers Deals est une solution de découverte de transactions pour les négociants mondiaux.

TORONTO, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Les négociants cherchant à vendre ou acquérir une entreprise comptent généralement sur leur réseau d'affaires personnel et leurs relations pour trouver des opportunités d'affaires ou les acquéreurs appropriés. Cette approche traditionnelle n'est généralement pas optimale et peut leur faire rater une bonne affaire ou l'acquéreur idéal. Bankers Deals vient changer cela en intégrant la technologie au processus d'origination et de recherche d'opérations de fusion-acquisition (« découverte de transactions »).

Bankers Deals

Développée par un chef d'entreprise possédant une expérience approfondie dans le domaine de la fusion-acquisition, Bankers Deals est une solution SaaS de découverte de transactions B2B en instance de brevet destinée au marché des fusions et acquisitions de niveau intermédiaire et inférieur, qui connecte les négociants à l'échelle mondiale. Il permet et simplifie la découverte de transactions pour le côté achat et le côté vente, tout en permettant aux négociants de prendre le contrôle et de mettre en œuvre leur stratégie de fusion-acquisition de manière indépendante.

« Vous pouvez nous voir comme un Match.com pour les négociants. En effet, nous mettons les acheteurs et les vendeurs d'entreprises en relation de manière confidentielle », a déclaré Arun Kashyap, fondateur et PDG de Bankers Deals. « Notre solution est idéale pour les banques d'investissement, les conseillers en fusion-acquisition, les banques d'affaires, les sociétés de capital-investissement, les cabinets comptables, les entreprises, les bureaux de gestion de patrimoine et autres sociétés d'investissement. De plus, Bankers Deals permet aux négociants d'établir leur pipeline de transactions ou leur liste de clients éventuels en toute confiance. »

« Au cours des 12 derniers mois, la valeur totale des transactions conclues sur le marché des fusions et acquisitions de niveau intermédiaire et inférieur a dépassé le billion de dollars », a-t-il ajouté. « Ce marché représente une opportunité importante pour les négociants, mais il peut être difficile de trouver la bonne transaction ou l'acquéreur idéal. Il est facile de passer à côté des opportunités de fusions et acquisitions. »

« Il existe les transactions et les acquéreurs que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas, ces derniers étant beaucoup plus nombreux. Bankers Deals offre une plus grande visibilité et une meilleure connaissance des transactions à l'échelle mondiale », a-t-il poursuivi. « En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent rechercher de façon proactive des opportunités uniques et exploitables ou découvrir des acquéreurs inattendus en dehors de leur réseau traditionnel basé sur les relations d'affaires. Nos algorithmes de données en instance de brevet sont de nature dynamique et fournissent des résultats en temps réel en fonction des préférences de chaque utilisateur, plutôt que sous la forme d'une liste basée sur la pertinence. »

Bankers Deals est compatible avec le web et les applications mobiles. La tarification est basée sur un abonnement mensuel sans frais de recommandation, frais de réussite ou engagements annuels. Les nouveaux utilisateurs ont droit à un essai gratuit en tant que vendeur, acheteur ou les deux.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bankersdeals.com .

CONTACT : Arun Kashyap, fondateur et PDG, +1-877-771-8424, Email : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=U2Y4UqBzq1U

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2040342/Bankers_Deals_Inc__CONNECTING_BUYERS__SELLERS_TO__1_TRILLION_M_A.jpg

SOURCE Bankers Deals Inc.