CONEXPO-CON/AGG 2023: XCMG Machinery apresentará produtos carros-chefe em sua maior exposição de sempre no exterior.

LAS VEGAS, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425; a "XCMG") apresentará uma gama abrangente de 50 produtos carros-chefe em oito categorias principais durante a CONEXPO-CON/AGG 2023, que será realizada de 14 a 18 de março em Las Vegas. A XCMG estará no estande F9413 do Centro de Convenções de Las Vegas.

CONEXPO-CON/AGG 2023: maquinário XCMG apresentará produtos carros-chefe na maior exposição internacional de sempre. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

Realizada a cada três anos, a CONEXPO-CON/AGG é a maior feira de construção da América do Norte e uma das três maiores exposições do mundo, oferecendo uma plataforma para que os melhores fabricantes de maquinários de construção do mundo possam apresentar seus produtos e tecnologias mais recentes.

Este ano marca a 10ª presença da XCMG na CONEXPO-CON/AGG em três décadas. Além disso, essa será a maior exposição de sempre do grupo no exterior no que diz respeito ao tamanho do estande e ao número de equipamentos. A empresa apresentará seus mais recentes guindastes, escavadeiras, pás carregadeiras, maquinários de empilhamento, maquinários rodoviários, plataformas de trabalho aéreo, maquinários de mineração e maquinários portuários.

"Sob o mote 'Solidez para o Sucesso!', esperamos que, além de apresentar os melhores produtos a um público global, nossa exposição na CONEXPO-CON/AGG revele também o potencial da XCMG como uma das maiores fabricantes chinesas de maquinários de construção, líder em inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos verdes e sustentáveis", disse Yang Dongsheng, presidente da XCMG.

A XCMG lançará seu mais recente guindaste para todos os terrenos, o XCA150_U, que foi especialmente projetado para o mercado norte-americano e oferece uma experiência totalmente nova, incluindo uma excelente capacidade de içamento, sistemas de controle inteligentes, design ergonômico, e o melhor desempenho do setor em termos de direção. O sistema de interação homem-máquina, a tecnologia inteligente da lança e o sistema de controle de movimento do guindaste garantem o mais inteligente planejamento de operação com a máxima segurança.

Além disso, a XCMG lançará 17 escavadeiras especialmente projetadas para a América do Norte, oferecendo aos clientes uma experiência de máxima qualidade. A escavadeira XE35U é a estrela do grupo, pois possui uma configuração de ponta que garante um desempenho excelente e está equipada com:

Tubulações hidráulicas auxiliares que permitem fazer a comutação entre circuitos de uma e duas vias;

Joysticks elétricos proporcionais com interruptores de rolo para garantir um controle preciso do polegar hidráulico e de outras ferramentas;

O motor combina perfeitamente com a potência do sistema hidráulico para garantir um consumo otimizado, melhorar a taxa de utilização de combustível e reduzir custos;

Assento de suspensão mecânica, ergonomicamente projetado para garantir uma utilização confortável;

Acoplador rápido e polegares hidráulicos para melhorar significativamente a eficiência operacional;

Lança de ângulo variável e raio de oscilação compacto para garantir uma operação perfeita em espaços exíguos;

Zonas de manutenção facilmente acessíveis por meio de um dossel que pode ser posicionado a 35 graus e de capôs totalmente abertos.

A abrangente coleção de produtos apresentada pela XCMG na CONEXPO-CON/AGG também incluirá uma carregadeira de rodas XC948: um carro-chefe de 4 toneladas com motor Cummins que atende aos requisitos de emissão dos EUA (T4F) e da Europa (Estágio V), mas que garante também uma potência robusta e oferece muitas vantagens em termos de confiabilidade, adaptabilidade e baixo consumo de combustível.

A BP600, por outro lado, é uma empilhadeira contrabalanceada movida a bateria, com uma curta distância entre eixos e especialmente projetada para a América do Norte . Possui um motor de CA altamente eficiente e um eixo de direção com montagem elevada e absorção de impacto reforçada, bem como um sistema hidráulico que se adapta a todos os requisitos de operação e a vários cenários de aplicação em fábricas, armazéns de alimentos e indústrias de fabricação.

Seguindo um roteiro de desenvolvimento que visa atingir metas ambiciosas e construir uma empresa inteligente, sustentável, orientada para serviços, internacional e altamente inovadora, a XCMG está entre os três maiores fabricantes de construção do mundo e seus produtos são exportados para mais de 190 países e regiões em todo o mundo.

Com quatro centros de P&D no exterior, mais de 10 bases de fabricação e fábricas de desmontagem e mais de 300 revendedores e distribuidores internacionais, a XCMG não só é pioneira na criação de produtos e tecnologias inovadores como promove o desenvolvimento econômico e infraestrutural em todo o mundo.

Para mais informações sobre a XCMG e suas atividades nos EUA, acesse https://xcmg-usa.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2007549/CONEXPO_CON_AGG_2023_XCMG_Machinery_Showcase_Flagship_Products_Largest_Overseas.jpg

FONTE XCMG Machinery

