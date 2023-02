CONEXPO-CON/AGG 2023 : XCMG Machinery présentera ses produits phares lors de la plus grande exposition internationale à ce jour

LAS VEGAS, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425 ; « XCMG ») s'apprête à dévoiler une gamme complète composée de 50 produits phares dans huit grandes catégories lors du CONEXPO-CON/AGG 2023 qui se tiendra du 14 au 18 mars à Las Vegas. XCMG sera présent au stand F9413, au Las Vegas Convention Center.

Le CONEXPO-CON/AGG, qui a lieu trois fois par an, est le plus grand salon du bâtiment en Amérique du Nord et l'un des trois plus importants au monde ; il crée une plateforme permettant aux meilleurs fabricants d'engins de construction au monde de présenter les derniers produits et technologies.

Cette année marque la 10e participation de XCMG au CONEXPO-CON/AGG en trois décennies, et sera la plus grande exposition du groupe à l'étranger à ce jour en termes de taille de stand et de nombre d'engins présentés, parmi lesquels les dernières grues, pelleteuses, chargeuses, engins de forage, engins routiers, nacelles élévatrices, engins miniers et engins portuaires.

« Avec le thème "Solide pour réussir !", nous espérons que notre présence marquante au CONEXPO-CON/AGG permettra non seulement de présenter les meilleurs produits aux clients mondiaux, mais aussi de montrer le potentiel de croissance de XCMG en tant que premier fabricant chinois d'engins de construction qui pilote l'innovation technologique et fait progresser le développement de produits verts et durables », a déclaré Yang Dongsheng, président de XCMG.

XCMG lancera la toute dernière grue tout-terrain conçue pour le marché nord-américain, la XCA150_U, qui offrira une toute nouvelle expérience grâce à sa capacité de levage exceptionnelle, à ses systèmes de contrôle intelligents, à sa conception ergonomique et à ses performances de conduite de pointe. Le système d'interaction humain-machine intelligent, la technologie de flèche de grue et le système de commande de déplacement du produit permettent la planification d'opération la plus intelligente possible avec la plus grande protection de sécurité.

Par ailleurs, XCMG lancera 17 pelleteuses spécialement conçues pour l'Amérique du Nord, qui offriront aux clients une expérience produit premium. La XE35U est un produit vedette doté d'une configuration haut de gamme offrant une excellente performance et équipé de :

Systèmes de canalisations hydrauliques auxiliaires capables de passer d'un circuit à sens unique à un circuit à double sens ;

Joysticks électriques proportionnels avec interrupteurs à rouleaux permettant un contrôle précis du pouce hydraulique et d'autres outils ;

Le moteur est parfaitement adapté à la puissance du système hydraulique pour s'assurer qu'il fonctionne dans la meilleure plage de consommation de carburant afin d'améliorer le taux d'utilisation du carburant et de réduire les coûts ;

Siège à suspension mécanique ergonomique pour garantir une utilisation confortable ;

Coupleur rapide et pouces hydrauliques qui améliorent grandement l'efficacité opérationnelle ;

Flèche à angle variable et rayon de pivotement compact pour garantir un fonctionnement en douceur dans les chantiers confinés ;

Points de maintenance facilement accessibles grâce à un auvent qui peut être tourné vers l'avant à 35 degrés et des capots d'engins entièrement ouverts.

La gamme complète de XCMG présentée au CONEXPO-CON/AGG comprendra également une chargeuse sur pneus XC948, un produit phare de 4 tonnes équipé d'un moteur Cummins et respectant la norme américaine T4F et la norme européenne Stage V en termes d'émission, tout en offrant une puissance robuste et des avantages sur le plan de la fiabilité et de l'adaptabilité et une faible consommation de carburant.

Le BP600, quant à lui, est un chariot élévateur à contrepoids équipé d'un empattement court conçu pour l'Amérique du Nord qui adopte un moteur à courant alternatif très efficace et un essieu directeur surélevé, renforcé en fonte et antichoc, et une conception de système hydraulique qui peut s'adapter à toutes les exigences opérationnelles pour divers scénarios d'application dans les usines, les entrepôts alimentaires et les industries manufacturières.

Suivant une feuille de route de développement visant à atteindre les objectifs ambitieux d'une entreprise de construction haut de gamme, intelligente, verte, axée sur les services, internationale et innovante, XCMG est désormais l'un des trois fabricants d'engins de construction au monde qui exporte aujourd'hui des produits dans plus de 190 pays et régions du monde.

Grâce à ses quatre centres de R&D à l'étranger, à plus de 10 bases de production et usines de KD ainsi qu'à 300 revendeurs et distributeurs internationaux, XCMG innove en matière de produits et de technologies, tout en soutenant l'infrastructure et le développement économique à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur XCMG et ses activités aux États-Unis, veuillez consulter le site https://xcmg-usa.com/ .

