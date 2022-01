Conférence internationale des distributeurs GAC MOTOR 2022

Un record absolu pour les activités internationales de GAC

Dans son discours inaugural, le directeur général de GAC MOTOR, M. Zeng Hebin, a souligné que « le développement des activités [de la société] à l'étranger a atteint un niveau record, avec un volume de ventes annuel dépassant pour la première fois les 20 000 unités, soit une augmentation de 72,5 % par rapport à l'année précédente ».

En 2021, les efforts de développement de la marque GAC MOTOR ont été récompensés. Le nombre de salles d'exposition à l'étranger a augmenté, les canaux de vente ont été étendus de manière innovante et des percées majeures ont été réalisées sur un certain nombre de marchés, dont le Mexique, le Chili et le Nigeria.

Parmi les différents marchés individuels distingués, l'Arabie saoudite a vu ses ventes augmenter de 88 % en 2021. En outre, le Koweït, le Nigeria, l'Équateur et le Chili, ont tous réalisé des progrès importants en termes de présence sur le marché et de puissance de la marque grâce à des efforts soutenus, contribuant ainsi de manière significative à la stratégie d'expansion mondiale de GAC.

Lors de la conférence, le directeur général, Zeng Hebin a énoncé les objectifs de travail de l'année : « En 2022, dans le cadre de la stratégie d'"Électrification, intelligentisation, numérisation et internationalisation" du groupe, GAC MOTOR saisira des opportunités de développement, en établissant activement de nouveaux marchés énergétiques à l'étranger et en faisant en sorte que ses véhicules intelligents à énergie nouvelle soient plus étroitement liés au marché mondial. Nous poursuivrons la construction de notre système de marque et continuerons à soutenir l'innovation et l'action, en donnant des moyens à nos premières lignes et points de vente finaux. »

Aller de l'avant en tant que marque internationale

GAC a pour objectif de devenir un véritable compétiteur sur la scène mondiale, en apportant la technologie intelligente chinoise de pointe aux marchés du monde entier.

GAC Group est déjà une marque à succès en Chine, avec plus de 2 millions de voitures et plus de 100 000 véhicules à énergie nouvelle vendus.

En 2022, la marque lancera deux nouveaux modèles : la GS8 et l'EMPOW, équipées de plus de technologies et de configurations intelligentes que jamais.

Un réseau de distributeurs talentueux est le maillon crucial permettant aux véhicules les plus récents et les plus prometteurs d'être exportés et commercialisés avec succès. GAC MOTOR est la marque à suivre en 2022, alors que les modèles EMPOW et GS8 s'apprêtent à mettre l'artisanat chinois au-devant de la scène mondiale.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1730686/Video.mp4

SOURCE GAC MOTOR