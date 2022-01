Conferência Internacional de Distribuidores da GAC MOTOR de 2022

Alta histórica para os negócios internacionais da GAC

O gerente geral da GAC MOTOR, Zeng Hebin, destacou em um discurso de boas-vindas que "nosso desenvolvimento de negócios no exterior atingiu um recorde histórico, com volume de vendas anual superior a 20 mil unidades pela primeira vez, registrando um aumento de 72,5% em relação ao ano anterior"

Em 2021, os esforços de construção da marca GAC MOTOR foram recompensados. O número de showrooms no exterior cresceu, os canais de vendas foram ampliados de forma inovadora e grandes avanços foram feitos em vários mercados, incluindo México, Chile e Nigéria.

Alguns dos mercados individuais premiados foi a Arábia Saudita, que registrou aumento de vendas de 88% em 2021, bem como o Kuwait, a Nigéria, o Equador e o Chile, que obtiveram grandes ganhos em presença de mercado e poder de marca após esforços sustentados, contribuindo significativamente para a estratégia de expansão global da GAC.

Na conferência, o gerente geral Zeng Hebin expôs os objetivos de trabalho do ano: "Em 2022, sob a orientação da estratégia do grupo de 'Eletrificação, inteligência, digitalização, internacionalização', a GAC MOTOR aproveitará as oportunidades de desenvolvimento, estabelecendo ativamente novos mercados de energia no exterior e tornando os veículos inteligentes e de novas energias da GAC mais conectados ao mercado global. Vamos desenvolver ainda mais nosso sistema de marca e promover a inovação e a ação, continuando a capacitar nossa linha de frente e as vendas nos pontos terminais."

Avançando como marca internacional

A GAC tem a missão de competir no cenário mundial, apresentando tecnologia inteligente e de ponta da China para mercados em todo o mundo.

O GAC Group já é uma marca de sucesso na China, tendo vendido mais de dois milhões de automóveis e mais de cem mil veículos de novas energias.

Em 2022, também serão lançados dois novos modelos, o GS8 e o EMPOW, ainda mais equipados com tecnologia e configurações inteligentes.

Distribuidores talentosos são a ponte crucial que permite que os veículos mais novos e interessantes sejam exportados e comercializados com sucesso. O ano de 2022 é para ficar de olho na GAC MOTOR, uma vez que o EMPOW e o GS8 se preparam para trazer a qualidade chinesa para o cenário mundial.

FONTE GAC MOTOR

