Conférence mondiale du CIN-5 : Niutech fait la démonstration d'une technologie de pyrolyse plastique continue de 10 000 tonnes et de tout l'équipement associé

JINAN, Chine, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 25 novembre au 1er décembre 2024, la cinquième session du Comité intergouvernemental de négociation chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la pollution plastique (CIN-5) s'est tenue au Busan Exhibition & Convention Center en Corée du Sud. La conférence a négocié et finalisé un instrument international juridiquement contraignant pour répondre aux problèmes croissants de la pollution mondiale et marine par les plastiques. La société chinoise Niutech contribue également à la résolution du problème mondial des déchets plastiques. La ligne de production industrielle continue de pyrolyse de déchets plastiques développée par Niutech a déjà réalisé des projets industriels d'une capacité de 10 000 tonnes au Danemark, en Thaïlande, en Corée du Sud et en Chine.

Projet de pyrolyse de déchets plastiques de Niutech au Danemark

Les clients utilisent la technologie de Niutech et des ensembles complets d'équipements pour recueillir les déchets plastiques mixtes fournis par la station de traitement des déchets ménagers autonome et les organisations environnantes de recyclage des plastiques. Le traitement permet d'obtenir des produits issus de ressources renouvelables de haute qualité, qui peuvent être utilisés comme matières premières chimiques pour la production de nouvelles matières plastiques par un traitement ultérieur. Le projet a bénéficié de la reconnaissance et de l'investissement du géant européen de la chimie BASF, ce qui signifie que la technologie de Niutech a atteint le niveau international de pointe et a été un cas de démonstration mondiale dans le domaine du recyclage chimique des déchets plastiques.

Projet de Niutech sur les déchets plastiques à Henan, en Chine

Ce projet est le premier projet industriel en Chine à utiliser la technologie et l'équipement de pyrolyse continue pour traiter les déchets médicaux en plastique. Les matières premières sont des déchets médicaux en plastique, notamment des tubes de perfusion, des poches de perfusion, des boules de coton et d'autres déchets médicaux HW01. Grâce à la technologie de pyrolyse continue de Niutech et à un ensemble complet d'équipements, les polymères à haut poids moléculaire présents dans les déchets médicaux sont transformés en produits à haute valeur ajoutée et en ressources renouvelables largement utilisées, qui peuvent remplacer certaines ressources pétrolières et réaliser le recyclage des ressources, avec de bons avantages environnementaux, sociaux et économiques.

Projet de pyrolyse des déchets plastiques et de traitement en profondeur de l'huile de Niutech en Thaïlande

Les clients utilisent la technologie de Niutech et des ensembles complets d'équipements pour recueillir les déchets plastiques dans les villes environnantes. La transformation permet d'obtenir des produits issus de ressources renouvelables de haute qualité. Ensuite, grâce à un traitement approfondi du pétrole, des fractions d'essence et de diesel sont produites qui peuvent être directement utilisées comme carburant pour les véhicules de l'entreprise après avoir été mélangées. L'exploitation commerciale réussie du projet prouve que la solution globale de Niutech pour les déchets plastiques (« utilisation des ressources + haute valeur ajoutée ») est précise et efficace pour répondre aux besoins des clients.

