Global Focus INC-5-Konferenz: Niutech demonstriert kontinuierliche 10.000-Tonnen-Kunststoffpyrolyse-Technologie und komplette Ausrüstung

JINAN, China, 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Vom 25. November bis zum 1. Dezember 2024 fand im Busan Exhibition & Convention Center in Südkorea die fünfte Sitzung des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses zur Plastikverschmutzung (INC-5) statt. Auf der Konferenz wurde ein rechtsverbindliches internationales Instrument ausgehandelt und fertiggestellt, um die zunehmende globale und marine Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Niutech aus China trägt ebenfalls zur Lösung des weltweiten Kunststoffabfallproblems bei. Die von Niutech selbst entwickelte „Industrial Continuous Waste Plastic Pyrolysis Production Line" hat bereits Industrieprojekte im Umfang von 10.000 Tonnen in Dänemark, Thailand, Südkorea und China durchgeführt.

Niutechs Projekt zur Pyrolyse von Kunststoffabfällen in Dänemark

Die Kunden nutzen die Technologie und die kompletten Ausrüstungen von Niutech, um die gemischten Kunststoffabfälle zu sammeln, die von der selbstgebauten Hausmüllverwertungsstation und den umliegenden Kunststoffrecyclingorganisationen geliefert werden. Nach der Behandlung erhält man hochwertige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen, die durch weitere Verarbeitung als chemische Rohstoffe für die Herstellung neuer Kunststoffe verwendet werden können. Der europäische Chemieriese BASF hat das Projekt in hohem Maße anerkannt und darin investiert, was bedeutet, dass die Technologie von Niutech ein international führendes Niveau erreicht hat und ein globaler Demonstrationsfall auf dem Gebiet des chemischen Recyclings von Kunststoffabfällen ist.

Niutechs Projekt für Kunststoffabfälle in Henan, China

Das Projekt ist das erste industrielle Projekt in China, bei dem eine kontinuierliche Pyrolyse-Technologie und -Anlage zur Behandlung von medizinischen Kunststoffabfällen eingesetzt wird. Die Rohstoffe bestehen aus medizinischen Kunststoffabfällen, einschließlich Infusionsschläuchen, Infusionsbeuteln, Wattebällchen und anderen medizinischen HW01-Abfällen. Durch die kontinuierliche Pyrolysetechnologie und die komplette Ausrüstung von Niutech werden die hochmolekularen Polymere in medizinischen Abfällen in Produkte mit hohem Mehrwert und weit verbreiteten erneuerbaren Ressourcen umgewandelt, die einige Erdölressourcen ersetzen und das Recycling von Ressourcen realisieren können, mit guten ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteilen.

Niutechs Projekt zur Pyrolyse von Kunststoffabfällen und zur Tiefenverarbeitung von Öl in Thailand

Die Kunden nutzen die Technologie und die komplette Ausrüstung von Niutech, um Kunststoffabfälle in den umliegenden Städten zu sammeln. Nach der Verarbeitung erhält man hochwertige Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch die weitere Tiefenverarbeitung von Öl werden dann Benzin- und Dieselfraktionen gewonnen, die nach dem Mischen direkt als Kraftstoff für die Fahrzeuge des Unternehmens verwendet werden können. Der erfolgreiche kommerzielle Betrieb des Projekts beweist, dass die umfassende Lösung von Niutech für Kunststoffabfälle („Ressourcennutzung + hoher Mehrwert") die Bedürfnisse der Kunden präzise und effektiv erfüllt.

Weitere Informationen:

Niutech-Website: www.niutechenergy.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2570251/image_5031716_34325437.jpg