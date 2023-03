CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE JUSTIÇA TERMINA EM RIADE

A Conferência Internacional sobre Justiça, organizada pelo Ministério da Justiça Saudita, terminou oficialmente em Riade.

Ao longo de dois dias, a conferência reuniu cerca de 4000 convidados do campo da justiça global para discutir o papel da tecnologia para revolucionar o setor jurídico.

A conferência forneceu uma plataforma para o diálogo internacional para enfrentar os desafios comuns, fortalecer as práticas judiciais globais e implementar os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia para tornar a justiça mais transparente e acessível a todos.

RIADE, Arábia Saudita, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Ministério da Justiça da Arábia Saudita concluiu com sucesso sua Conferência Internacional inaugural sobre Justiça (ICJ) em Riade. Ao longo de dois dias, a conferência reuniu 50 juristas, especialistas jurídicos e tomadores de decisão de todo o mundo para explorar como a tecnologia está transformando os sistemas legais e tornando a justiça mais transparente e acessível a todos.

Saudi Minister of Justice, H.E. Walid Muhammad Al-Samaani, and Saudi Minister of Investment, H.E. Khalid Al Falih, issue the first licenses enabling foreign law firms Herbert Smith Freehills, Latham & Watkins, and Clifford Chance to practice in Saudi Arabia at the International Conference on Justice. Delegates from across the world convene in Riyadh to take part in discussions on the future of judicial systems and the application of digital technologies in justice. The International Conference on Justice showcased an exhibition of the successful application of digital technologies in Saudi Arabia, delivering justice that is more transparent, accessible and equitable.

O Ministro da Justiça da Arábia Saudita, H.E.Walid al-Samaani, observou: "Os últimos dois dias foram um enorme sucesso, pois conseguimos trocar conhecimentos e experiência com as mentes jurídicas mais brilhantes de todo o mundo". Ele acrescentou: "Nossa esperança é que o diálogo e a cooperação promovidos durante esta conferência tenham um impacto significativo no desenvolvimento futuro de soluções de justiça digital em todo o mundo".

Com 25 palestrantes e 6 sessões principais, a conferência convidou os participantes a se envolverem com o tema "Facilitando o acesso à justiça através da inovação digital". Os temas abordados variaram amplamente, desde o papel da digitalização no aprimoramento da justiça preventiva até o futuro da IA na prática jurídica e o uso de dados em massa para prever resultados judiciais.

O último dia da ICJ contou com três sessões principais: "Usando IA para melhorar a justiça", "Análise de dados para melhorar a justiça" e "O futuro da resolução alternativa de conflitos à luz da transformação digital". Entre os palestrantes participantes estiveram especialistas nas áreas de ética na IA, análise de dados, mediação digital e reconciliação remota, que compartilharam conhecimentos e experiências sobre como os judiciários com competências digitais podem criar sociedades mais prósperas e garantir uma justiça transparente, acessível e equitativa para todos.

Desde a introdução da Vision 2030, os esforços de digitalização da Arábia Saudita estabeleceram o Reino como um líder global em justiça digital. Em 2023, mais de 90% dos serviços judiciais do Reino foram digitalizados, com a oferta de acesso a mais de 150 serviços judiciais digitais aos usuários através do portal Najiz do Ministério da Justiça. Somente no ano passado, os serviços digitais em expansão do Reino facilitaram mais de 2,37 milhões de audiências on-line, foram responsáveis por mais de 1,1 milhão de julgamentos e emitiram mais de 5,2 milhões de procurações eletrônicas. Ao sediar a conferência, o Reino procurou oferecer às partes legais interessadas em todo o mundo uma nova plataforma importante para trocar experiências em transformação digital e promover a cooperação internacional sobre o futuro digital dos sistemas legais.

