LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA JUSTICE SE TERMINE À RIYAD

La conférence internationale sur la justice, organisée par le ministère saoudien de la Justice, s'est officiellement achevée à Riyad

Pendant deux jours, la conférence a rassemblé environ 4 000 invités de tous les domaines de la justice mondiale pour discuter du rôle de la technologie pour révolutionner le secteur juridique

La conférence a servi de plateforme de dialogue international pour aborder les défis communs, renforcer les pratiques judiciaires mondiales et déployer les derniers développements technologiques pour rendre la justice plus transparente et accessible à tous

RIYAD, Arabie saoudite, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien de la Justice a clôturé avec succès sa première Conférence internationale sur la justice (CIJ) à Riyad. Pendant deux jours, la conférence a rassemblé 50 juristes, experts juridiques et décideurs du monde entier pour étudier comment la technologie transforme les systèmes juridiques et rend la justice plus transparente et accessible à tous.

Saudi Minister of Justice, H.E. Walid Muhammad Al-Samaani, and Saudi Minister of Investment, H.E. Khalid Al Falih, issue the first licenses enabling foreign law firms Herbert Smith Freehills, Latham & Watkins, and Clifford Chance to practice in Saudi Arabia at the International Conference on Justice. Delegates from across the world convene in Riyadh to take part in discussions on the future of judicial systems and the application of digital technologies in justice. The International Conference on Justice showcased an exhibition of the successful application of digital technologies in Saudi Arabia, delivering justice that is more transparent, accessible and equitable.

Le ministre saoudien de la justice, S.E. Walid al-Samaani, a déclaré : « Ces deux derniers jours ont été un énorme succès, car nous avons pu échanger nos connaissances et notre expertise avec les juristes les plus brillants du monde entier. Nous espérons que le dialogue et la coopération établis lors de cette conférence auront un impact majeur sur le développement futur de solutions de justice numérique à l'échelle mondiale. »

Avec 25 intervenants et six sessions principales, la conférence a convié les participants à se pencher sur le thème « Faciliter l'accès à la justice grâce à l'innovation numérique ». Les sujets abordés étaient très variés, allant du rôle de la numérisation dans l'amélioration de la justice préventive à l'avenir de l'IA dans la pratique du droit, en passant par l'utilisation des données de masse pour prédire les résultats judiciaires.

La dernière journée de la CIJ a été marquée par trois sessions principales : « L'utilisation de l'IA pour améliorer la justice », « L'analyse des données pour améliorer la justice » et « L'avenir des modes alternatifs de règlement des litiges face à la transformation numérique ». Parmi les intervenants figuraient des experts dans les domaines de l'éthique de l'IA, de l'analyse des données, de la médiation numérique et de la conciliation à distance, qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences sur la manière dont les systèmes judiciaires numériques peuvent créer des sociétés plus prospères et garantir une justice transparente, accessible et équitable pour tous.

Depuis la mise en place de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, ses efforts en matière de numérisation ont fait du Royaume un leader mondial de la justice numérique. En 2023, plus de 90 % des services judiciaires du Royaume sont numérisés, le portail Najiz du ministère de la Justice permettant aux utilisateurs d'accéder à plus de 150 services judiciaires en ligne. Au cours de la dernière année, les services numériques en expansion du Royaume ont facilité plus de 2,37 millions d'audiences en ligne, rendu plus de 1,1 million de jugements et émis plus de 5,2 millions de procurations électroniques. En organisant cette conférence, le Royaume a voulu fournir aux acteurs juridiques du monde entier une nouvelle plateforme importante pour échanger leur expertise sur la transformation numérique et favoriser la coopération internationale sur l'avenir numérique des systèmes juridiques.

