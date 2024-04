Configit accueille Kenneth Hune Petersen en tant que nouveau directeur commercial

La nomination d'un vétéran de l'industrie contribuera à améliorer les efforts de vente à l'échelle mondiale et à accélérer l'expansion

COPENHAGUE, Danemark, 22 avril 2024 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie de la configuration (CLM), a annoncé aujourd'hui avoir nommé Kenneth Hune Petersen au poste de directeur commercial. Dans le cadre de ses fonctions, il contribuera à la mise en œuvre des initiatives mondiales de l'entreprise en matière de partenariat et de vente et à l'expansion de l'équipe de vente dans toutes les régions.

Kenneth Hune Petersen

M. Petersen apporte à Configit une riche expérience dans le commerce international et le leadership, ayant contribué à transformer les organisations en leaders du secteur et à les guider dans des marchés complexes. Avant de rejoindre Configit, il a été directeur commercial chez Sonion, directeur des ventes et du marketing chez Milestone Systems et vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord chez SimCorp. Dans toutes ces entreprises, il a joué un rôle essentiel dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires.

L'expérience de M. Petersen sur le marché nord-américain sera déterminante alors que Configit continue d'étendre sa présence sur les marchés américain et canadien. L'intégration de M. Petersen à l'équipe marque une étape importante dans les efforts de Configit pour aider davantage de clients à exploiter la puissance de la CLM pour gérer la complexité croissante des produits et accélérer leur transformation numérique.

Johan Salenstedt, directeur général de Configit, a déclaré : « Alors que la complexité des produits ne cesse d'augmenter, nos clients ont besoin de solutions sophistiquées pour relever ce défi. Nous sommes déterminés à répondre à ces besoins et le leadership de Kenneth améliorera notre capacité à le faire. Grâce à sa vaste expérience et à sa clairvoyance stratégique, nous sommes convaincus qu'il permettra au succès de Configit d'atteindre de nouveaux sommets à l'échelle mondiale. »

Kenneth Hune Petersen, directeur commercial de Configit, a indiqué : « L'offre de produits innovants de Configit et sa position sur le marché de la CLM offrent des opportunités de croissance illimitées. À l'avenir, je souhaite étendre la portée géographique et sectorielle de Configit, afin de garantir une croissance et un succès soutenus avec les partenaires et les clients existants et nouveaux. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises mondiales leaders du marché. Site web : configit.com

