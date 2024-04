Configit begrüßt Kenneth Hune Petersen als neuen kaufmännischen Leiter

Die Einstellung des Branchenexperten wird dazu beitragen, den globalen Vertrieb zu stärken und die Expansion zu beschleunigen

KOPENHAGEN, Dänemark, 22. April 2024 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute die Ernennung von Kenneth Hune Petersen zum kaufmännischen Leiter (CCO) bekannt. In dieser Funktion wird er dazu beitragen, die globalen Partner- und Vertriebsinitiativen des Unternehmens voranzutreiben und das Vertriebsteam in allen Regionen zu erweitern.

Kenneth Hune Petersen

Petersen bringt eine Fülle von Erfahrungen im internationalen Geschäft und in der Unternehmensführung mit zu Configit. Er hat dazu beigetragen, Unternehmen zu Branchenführern zu machen und sie durch komplexe Märkte zu führen. Bevor er zu Configit kam, war er kaufmännischer Leiter bei Sonion, Vertriebs- und Marketingleiter bei Milestone Systems und ViceePresident Sales für Nordamerika bei SimCorp. In allen Unternehmen hat er eine entscheidende Rolle bei der Steigerung ihrer Umsätze gespielt.

Petersens Erfahrung auf dem nordamerikanischen Markt wird bei der Ausweitung der Marktpräsenz von Configit in den USA und Kanada eine wichtige Rolle spielen. Die Aufnahme von Petersen in das Team ist ein wichtiger Schritt in den Bemühungen von Configit, mehr Kunden dabei zu unterstützen, die Leistungsfähigkeit von CLM zu nutzen, um die ständig wachsende Produktkomplexität zu bewältigen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

Johan Salenstedt, Geschäftsführer von Configit, sagte: „Da die Produktkomplexität immer weiter zunimmt, benötigen unsere Kunden ausgefeilte Lösungen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Wir sind bestrebt, diesen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden und Kenneths Führung wird uns auf diesem Weg maßgeblich unterstützen. Wir sind sicher, dass er mit seiner umfangreichen Erfahrung und seinem strategischen Weitblick Configit zu neuen Höhen des globalen Erfolgs führen wird."

Kenneth Hune Petersen, kaufmännischer Leiter, Configit: "Das innovative Produktangebot von Configit und seine führende Position im CLM-Markt bieten grenzenlose Wachstumschancen. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich die geografische und branchenspezifische Reichweite von Configit ausbauen, um nachhaltiges Wachstum und Erfolg mit bestehenden und neuen Partnern und Kunden zu gewährleisten."

Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration-Lifecycle-Management (CLM)-Lösungen und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Technologie Virtual Tabulation® (VT™), die dazu beiträgt, Prozesse zu beschleunigen und Komplexität besser zu bewältigen. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2388425/Acct_2434697_Kenneth_Hune_Petersen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824364/Configit_Logo_Logo.jpg