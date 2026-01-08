Configit obtient les recertifications ISO 27001 et ISO 27017

Avec la certification ISO 27017, Configit offre à ses clients l'assurance que leurs informations traitées dans le nuage sont sécurisées.

COPENHAGUE, Danemark, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Configit, le leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu la recertification pour ISO 27001:2013 et ISO 27017:2022, deux des normes de sécurité de l'information les plus reconnues et les plus respectées au monde.

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) est un organisme indépendant et non gouvernemental qui élabore des normes mondiales pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits, des services et des systèmes. Parmi ses normes les plus reconnues figurent celles de la famille ISO 27000, qui sont la référence en matière de sécurité de l'information. La norme ISO 27001:2013 est considérée comme la norme de référence pour la protection des données des clients, tandis que la norme ISO 27017:2022 fournit des orientations supplémentaires pour la sécurisation des environnements en nuage.

Ces recertifications valident l'engagement continu de Configit à maintenir les plus hauts niveaux de sécurité dans ses produits, ses opérations et ses environnements en nuage. Les clients ont également l'assurance que leurs données traitées dans le nuage sont protégées par des contrôles rigoureux, reconnus au niveau international et conçus spécifiquement pour la prestation de services sécurisés dans le nuage.

Johan Salenstedt, PDG de Configit, a déclaré : « Le renouvellement de nos certifications ISO 27001 et ISO 27017 réaffirme notre engagement à protéger les données sensibles que nous confient nos clients, nos partenaires et nos employés. Face à la nature de plus en plus complexe des menaces, il est essentiel de maintenir les normes de sécurité les plus strictes. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de Gestion du cycle de vie de la configuration (CLM) et un fournisseur de logiciels critiques pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulation® (VT™), qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir aux chefs de file mondiaux du marché des solutions de configuration performantes et faciles à utiliser. Site internet : configit.com

