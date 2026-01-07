Configit wird nach ISO 27001 und ISO 27017 rezertifiziert

Die ISO-27017-Zertifizierung bestätigt höchste Standards für die Sicherheit cloudbasierter Informationsverarbeitung bei Configit.

KOPENHAGEN, Dänemark, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), gab heute bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich die Rezertifizierung für ISO 27001:2013 und ISO 27017:2022, zwei der weltweit anerkanntesten und angesehensten Standards für Informationssicherheit, erhalten hat.

Die Internationale Organisation für Normung (ISO) ist eine unabhängige, nichtstaatliche Organisation, die weltweite Normen entwickelt, um die Qualität, Sicherheit und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Systemen zu gewährleisten. Zu den am meisten anerkannten Normen gehören die der ISO 27000-Familie, die den Maßstab für die Informationssicherheit setzen. ISO 27001:2013 gilt als führender Standard für den Schutz von Kundendaten, während ISO 27017:2022 zusätzliche Leitlinien für die Sicherung von Cloud-Umgebungen bietet.

Diese Rezertifizierungen bestätigen das kontinuierliche Engagement von Configit für die Aufrechterhaltung der höchsten Sicherheitsstandards für seine Produkte, Abläufe und Cloud-Umgebungen. Kunden können außerdem sicher sein, dass ihre in der Cloud verarbeiteten Daten durch strenge, international anerkannte Kontrollen geschützt sind, die speziell für die sichere Bereitstellung von Cloud-Diensten entwickelt wurden.

Johan Salenstedt, Geschäftsführer von Configit, sagte: „Die Erneuerung unserer Zertifizierungen nach ISO 27001 und ISO 27017 bestätigt unser Engagement für den Schutz der sensiblen Daten, die uns von Kunden, Partnern und Mitarbeitern anvertraut werden. Da die Bedrohungen immer komplexer werden, ist die Aufrechterhaltung strengster Sicherheitsstandards nach wie vor unerlässlich."

Informationen zu Configit

Configit ist der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM)-Lösungen und ein Anbieter von geschäftskritischer Software für die Konfiguration komplexer Produkte. Alle Configit-Produkte basieren auf der patentierten Virtual Tabulation® (VT™)-Technologie, die die Produktkonfiguration neu definiert hat, indem sie eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Handhabung der Komplexität bietet. Virtual Tabulation befähigt Configit dazu, marktführenden globalen Unternehmen leistungsstarke und benutzerfreundliche Konfigurationslösungen bereitzustellen. Website: configit.com.

Medienkontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

