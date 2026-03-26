Configuración en 15 minutos: Hangcha presenta el EZGO Mini Pallet AMR en LogiMAT 2026

STUTTGART, Alemania, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En LogiMAT 2026, la principal feria anual europea de intralogística, Hangcha Group presentó su última innovación, el EZGO Mini Pallet AMR, en el expositor 9D61. Bajo el lema de este año, "PASIÓN POR LOS DETALLES", la empresa destacó cómo un diseño operativo refinado puede ayudar a mejorar la eficiencia de la distribución en entornos logísticos dinámicos.

Diseñado para un despliegue rápido

Mr. Jan Hoehne (L), General Manager Industrial Machines, TÜV Rheinland, presents the CE MD certification of EZGO to Mr. George Zhang (R), General Manager of Hangcha International.

El robot móvil autónomo EZGO Mini Pallet está diseñado para una rápida instalación mediante navegación LiDAR 3D basada en SLAM, lo que permite su funcionamiento sin necesidad de grandes modificaciones en las instalaciones. En condiciones normales, el sistema puede desplegarse en aproximadamente 15 minutos, lo que lo hace idóneo para instalaciones con flujos de trabajo que cambian con frecuencia.

Gracias a su compatibilidad con la multitarea y la coordinación de múltiples vehículos, el sistema puede adaptarse a diversas exigencias operativas. La integración de tecnologías LiDAR y de visión artificial mejora la detección de obstáculos y el rendimiento de la navegación.

La unidad funciona con una batería de litio que ofrece aproximadamente entre 4 y 5 horas de autonomía, con capacidad de carga rápida en torno a una hora.

Especificaciones clave:

Capacidad de carga: 2.000 kg

Navegación: LiDAR SLAM 3D (sin marcadores)

Precisión de posicionamiento: ±15 mm

Batería: Litio de 48 V/30 Ah

Probado y evaluado por TÜV Rheinland

Según Jan Hoehne, director general de Máquinas Industriales de TÜV Rheinland:

"La minitranspaleta se sometió a pruebas mecánicas, de estabilidad y eléctricas. Los resultados confirmaron que el producto cumple con los requisitos pertinentes de la Directiva CE sobre maquinaria."

Opiniones de los clientes en la feria

Un profesional de la logística que asistió a la exposición señaló que la capacidad de despliegue rápido podría respaldar la automatización en entornos con diseños de producción que cambian con frecuencia.

Un vídeo de estudio de caso de un fabricante de hardware que actualmente utiliza el sistema está disponible en línea: https://youtu.be/aMzX5RiAIsE

Portafolio completo en exhibición

Además del EZGO, Hangcha presenta una amplia gama de soluciones inteligentes de logística y energías renovables, que incluyen carretillas elevadoras de litio de alto voltaje, manipuladores para terrenos difíciles y vehículos guiados automáticamente (AGV) diseñados para satisfacer requisitos operativos prácticos.

Acerca de Hangcha Group

Hangcha Group es un proveedor global de equipos de manipulación de materiales y soluciones logísticas inteligentes. Considerada una de las principales fabricantes de carretillas industriales a nivel mundial, la compañía ofrece una gama completa de carretillas elevadoras, vehículos guiados automáticamente (AGV) y sistemas integrados para almacenes.

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