Eingerichtet in nur 15 Minuten: Hangcha stellt auf der LogiMAT 2026 den AMR EZGO Mini Pallet vor

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Hangcha Group

Mar 27, 2026, 04:42 ET

STUTTGART, Deutschland, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der LogiMAT 2026, Europas führender jährlicher Messe für Intralogistik, präsentierte die Hangcha Group an Stand 9D61 ihre neueste Innovation: den EZGO Mini Pallet AMR. Unter dem diesjährigen Motto „PASSION FOR DETAILS" zeigte das Unternehmen auf, wie ein ausgeklügeltes operatives Design die Effizienz des Einsatzes in dynamischen Logistikumgebungen verbessern kann.

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Herr Jan Hoehne (L), General Manager, Industriemaschinen, TÜV Rheinland, überreicht Herrn George Zhang (R), General Manager bei Hangcha International, die CE MD-Zertifizierung von EZGO.
Herr Jan Hoehne (L), General Manager, Industriemaschinen, TÜV Rheinland, überreicht Herrn George Zhang (R), General Manager bei Hangcha International, die CE MD-Zertifizierung von EZGO.

Konzipiert für schnelle Bereitstellungen
Der EZGO Mini Pallet AMR ist für eine rasche Inbetriebnahme mittels SLAM-basierter 3D-LiDAR-Navigation ausgelegt und ermöglicht den Betrieb ohne größere bauliche Veränderungen vor Ort. Unter typischen Bedingungen kann das System innerhalb von etwa 15 Minuten eingerichtet werden und eignet sich daher für Anlagen mit häufig wechselnden Arbeitsabläufen.

Durch die Unterstützung von Multitasking und der Koordination mehrerer Fahrzeuge kann sich das System an unterschiedliche betriebliche Anforderungen anpassen. Integrierte LiDAR- und Bildverarbeitungstechnologien verbessern die Hinderniserkennung und die Navigationsleistung.

Versorgt wird das Gerät durch einen Lithium-Akku, der eine Laufzeit von etwa 4 bis 5 Stunden bietet. Die Schnellladefähigkeit beträgt ungefähr eine Stunde.

Wichtige Spezifikationen

  • Tragfähigkeit: 2.000 kg
  • Navigation: 3D LiDAR SLAM (markerlos)
  • Positioniergenauigkeit: ±15 mm
  • Batterie: 48 V/30 Ah Lithium

Geprüft und bewertet durch den TÜV Rheinland

Jan Hoehne, General Manager des Bereichs Industriemaschinen beim TÜV Rheinland, erläutert:

„Der Mini-Hubwagen wurde mechanischen, stabilen und elektrischen Tests unterzogen. Die Ergebnisse haben bestätigt, dass das Produkt die einschlägigen Anforderungen der CE-Maschinenrichtlinie erfüllt."

Kundenfeedback von der Messe
Wie eine Logistikfachkraft feststellte, kann die schnelle Einsatzbereitschaft Automatisierungen in Umgebungen mit häufig wechselnden Produktionslayouts unterstützen.

Eine Video-Fallstudie eines Hardwareherstellers, der das System derzeit einsetzt, ist online verfügbar: https://youtu.be/aMzX5RiAIsE

Vollständiges Portfolio ausgestellt
Neben dem EZGO präsentiert Hangcha ein breites Portfolio an intelligenten Logistik- und Neue-Energie-Lösungen, darunter Hochspannungs-Lithium-Gabelstapler, Geländestapler und fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), die speziell auf die praktischen Anforderungen im Betrieb zugeschnitten sind.

Informationen zur Hangcha Group
Die Hangcha Group ist ein weltweiter Anbieter von Materialtransportanlagen und intelligenten Logistiklösungen. Das Unternehmen, das zu den weltweit führenden Herstellern von Flurförderzeugen zählt, bietet ein breites Spektrum von Gabelstaplern, FTS und integrierten Lagersystemen an.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2943127/image1.jpg

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