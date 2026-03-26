Installation en 15 minutes : Hangcha dévoile son robot mobile autonome (AMR) EZGO Mini Pallet au salon LogiMAT 2026

STUTTGART, Allemagne, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du LogiMAT 2026, le principal salon annuel européen de l'intralogistique, Hangcha Group a présenté sa dernière innovation, le EZGO Mini Pallet AMR, au stand 9D61. Sous le thème de cette année, « PASSION POUR LES DÉTAILS », la société a souligné comment une conception opérationnelle raffinée peut aider à améliorer l'efficacité du déploiement dans des environnements logistiques dynamiques.

Mr. Jan Hoehne (L), General Manager Industrial Machines, TÜV Rheinland, presents the CE MD certification of EZGO to Mr. George Zhang (R), General Manager of Hangcha International.

Conçu pour un déploiement rapide

, L'EZGO Mini Pallet AMR est conçu pour une installation rapide grâce à la navigation 3D LiDAR basée sur SLAM, ce qui permet un fonctionnement sans modifications majeures du site. Dans des conditions normales, le système peut être déployé en 15 minutes environ, ce qui le rend adapté aux installations dont les flux de travail changent fréquemment.

Grâce à la prise en charge de la coordination multi-tâches et multi-véhicules, le système peut s'adapter à des exigences opérationnelles variables. Les technologies intégrées de LiDAR et de vision améliorent la détection des obstacles et les performances de navigation.

L'appareil est alimenté par une batterie au lithium offrant une autonomie d'environ 4 à 5 heures, avec une capacité de charge rapide d'environ une heure.

Principales spécifications

Capacité de charge : 2 000 kg

Navigation : 3D LiDAR SLAM (sans marqueur)

Précision de positionnement : ±15 mm

Batterie : 48V/30Ah lithium

Testé et évalué par TÜV Rheinland

Selon Jan Hoehne, directeur général des machines industrielles chez TÜV Rheinland :

« Le mini transpalette a subi des tests mécaniques, de stabilité et électriques. Les résultats ont confirmé que le produit répondait aux exigences de la directive CE sur les machines. »

Commentaires des clients sur le salon

Un professionnel de la logistique présent au salon a noté que la capacité de déploiement rapide pouvait favoriser l'automatisation dans des environnements où les schémas de production changent fréquemment.

Une étude de cas vidéo d'un fabricant de matériel informatique utilisant actuellement le système est disponible en ligne : https://youtu.be/aMzX5RiAIsE

Un portefeuille complet en exposition

En plus de l'EZGO, Hangcha présente un large portefeuille de solutions logistiques intelligentes et de nouvelles énergies, y compris des chariots élévateurs au lithium à haute tension, des chariots élévateurs tout-terrain et des AGV conçus pour répondre à des exigences opérationnelles pratiques.

À propos du groupe Hangcha

Le groupe Hangcha est un fournisseur mondial d'équipements de manutention et de solutions logistiques intelligentes. Classée parmi les meilleurs fabricants de chariots industriels au monde, l'entreprise propose une gamme complète de chariots élévateurs, de systèmes AGV et de systèmes d'entreposage intégrés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943127/image1.jpg