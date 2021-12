Connaught Bar de Londres nombrado No.1 en los The World's 50 Best Bars 2021

- Connaught Bar es elegido The World's Best Bar, patrocinado por Perrier, por segundo año consecutivo

- La lista de 2021 incluye bares de 17 países, con 18 nuevas entradas repartidas entre Australia, India, México, Rusia, Argentina, Suecia, España, China y los Emiratos Árabes Unidos

- El innovador de la coctelería de origen francés Remy Savage es galardonado como Roku Industry Icon

- Thunderbolt, Los Ángeles, es nombrado Campari One To Watch

- Re, Sídney, obtiene el Ketel One Sustainable Bar Award

- Lab 22, Cardiff, se lleva el título del inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu

- Hanky Panky, Ciudad de México, gana el Disaronno Highest New Entry Award, debutando en el puesto No.12

- Presidente, Buenos Aires, se asegura el Nikka Highest Climber Award, escalando 29 puestos

- Insider Bar, Moscú, gana el London Essence Best New Opening

- Attaboy, Nueva York, se lleva el título de Rémy Martin Legend of the List

LONDRES, 7 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Bars 2021, patrocinado por Perrier, se anunció en una ceremonia de entrega de premios en directo celebrada el martes 7 de diciembre en Londres (Reino Unido), donde se reunieron en persona luminarias de la escena mundial de la coctelería por primera vez en más de dos años. La edición 2021 de la clasificación anual incluye bares de 17 países, donde Connaught Bar de Londres se ha hecho con el puesto número 1 y ha conseguido los títulos de The World's Best Bar y The Best Bar in Europe por segundo año consecutivo.