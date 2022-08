Connecting Green Hydrogen MENA 2023 : interventions, exposition et remise de prix lors d'une conférence aux couleurs de l'hydrogène vert

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Organisée par Leader Associates, la conférence Connecting Green Hydrogen MENA 2023 (CGHM2023) aura lieu du 14 au 16 mars 2023 au Palazzo Versace Dubai, aux Émirats arabes unis. Événement phare de la région promouvant un hydrogène vert au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la conférence attirera des leaders du monde entier : plus de 1 500 décideurs politiques, des représentants des industries pétrolières et gazières, des responsables de services publics en charge des questions de l'énergie, des investisseurs, des promoteurs de projets, des fournisseurs, des sociétés de mobilité et de transport à l'hydrogène et des fournisseurs de services techniques. Ce rassemblement sera l'occasion d'établir une plateforme d'échange d'informations et de réseautage commerciaux, puis de faciliter la coopération et de stimuler le développement économique de l'industrie de l'hydrogène.

La conférence de trois jours se concentre principalement sur les sujets d'actualité, le développement futur et les perspectives de l'industrie de l'hydrogène au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Citons notamment les six parties qui la composent : Sommet stratégique de la CGHM, exposition en direct de la CGHM, prix Hydrogen Future Awards, programme relatif à la diversité et à l'inclusion, plus de 10 forfaits de sponsoring diversifiés, programmes de réseautage de la CGHM2023. En parallèle, plus de 80 conférenciers professionnels de l'industrie de l'hydrogène interviendront dans le cadre de la conférence CGHM2023 et organiseront des tables rondes et groupes de discussion à l'attention des participants.

Entreprises publiques et industrielles distinguées lors de la conférence CGHM2022 :

Gouvernement, associations et services publics : Ministère de l'Énergie et de l'Infrastructure, Émirats arabes unis | Ministère de l'Investissement, Arabie Saoudite | Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement, Maroc | Ministère de l'énergie et des minéraux, Oman | Autorité de l'électricité et de l'eau, Dubaï | Scottish Development International | Département du commerce international | Ambassade de Grande-Bretagne à Abu Dhabi | Port de Rotterdam etc.

Pétrole et gaz, IPP, industrie : Saudi Aramco | Scatec ASA | Petroleum Development Oman | ACWA Power | Masen | EDF RENEWABLES | Eni | InterContinental Energy | AMEA Power | Octopus Hydrogen | Snam | Vitol | H2 Green Steel | Microsoft | Amazon | Evonik | Walter Tosto Spa | Petrofac | Repsol | Hyundai Motor Company | RHI Magnesita | Emirates National Oil Company Group (ENOC) | Engie, etc.

À propos de Leader Associates

Leader Associates est un organisateur d'événements internationaux dans le domaine de l'énergie propre. Leader Associates s'engage en faveur de l'énergie propre et est à l'avant-garde de la durabilité environnementale. Nous sommes convaincus que nos efforts seront fructueux et permettront de proposer une énergie renouvelable abordable grâce à des plateformes commerciales et à des programmes non commerciaux pratiques. Depuis sa création en 2015 à Perth, en Australie de l'Ouest, Leader Associates a organisé avec succès plus de 100 événements sur les 5 continents et dans plus de 20 pays.

Pour plus d'informations sur CHGM2023, rendez-vous sur le site : https://www.mena.gh2events.com/.

