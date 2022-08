Knüpfen Sie ‚Wasserstoff-Verbindungen' auf der Connecting Green Hydrogen MENA 2023 Conference, Exhibition & Awards

DUBAI, VAE, 17. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die von Leader Associates veranstaltete Connecting Green Hydrogen MENA 2023 (CGHM2023) wird vom 14. bis 16.März 2023 im Palazzo Versace Dubai, VAE, stattfinden. Als führende Veranstaltung der Region für grünen Wasserstoff im Nahen Osten und Nordafrika wird sie über 1500 politische Entscheidungsträger, Öl- und Gasunternehmen, Energieversorger, Investoren, Projektentwickler, Zulieferer, Wasserstoffmobilitäts- und -transportunternehmen sowie technische Dienstleister auf internationaler Ebene anziehen und ihnen eine Plattform für den Informationsaustausch und die geschäftliche Vernetzung bieten, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und die wirtschaftliche Entwicklung der Wasserstoffindustrie zu fördern.

Im Mittelpunkt der dreitägigen Konferenz, die sechs Teile umfasst, stehen aktuelle Themen, künftige Entwicklungen und Perspektiven der Wasserstoffindustrie im Nahen Osten und in Nordafrika: CGHM Strategic Summit, CGHM Live Exhibition, Hydrogen Future Awards, Diversity & Inclusion Program, 10+ Diversified Sponsorship Packages, CGHM2023 Networking Programs. Gleichzeitig werden mehr als 80 professionelle Redner aus der Wasserstoffbranche auf der CGHM2023 referieren und Diskussionsrunden für die Teilnehmer veranstalten.

Ausgezeichnete Regierungs- und Industrieunternehmen der CGHM2022:

Behörden, Verbände und Versorgungsunternehmen: Ministerium für Energie und Infrastruktur VAE | Investitionsministerium Saudi-Arabien | Ministerium für Energie, Bergbau und Umwelt, Marokko | Ministerium für Energie und Mineralien Oman | Elektrizitäts- und Wasserbehörde Dubai | Scottish Development International | Abteilung für internationalen Handel | Britische Botschaft Abu Dhabi | Hafen von Rotterdam usw.

Öl und Gas, IPPs, Industrie: Saudi Aramco | Scatec ASA | Petroleum Development Oman | ACWA Power | Masen | EDF RENEWABLES | Eni | InterContinental Energy | AMEA Power | Octopus Hydrogen | Snam | Vitol | H2 Green Steel | Microsoft | Amazon | Evonik | Walter Tosto Spa | Petrofac | Repsol | Hyundai Motor Company | RHI Magnesita | Emirates National Oil Company Group (ENOC) | Engie usw.

Informationen zu Leader Associates

Leader Associates ist ein internationaler Organisator von Veranstaltungen im Bereich der sauberen Energie. Leader Associates engagiert sich für saubere Energie und ökologische Nachhaltigkeit. Mit unserer Arbeit werden wir erneuerbare Energien durch praktische Plattformen für Unternehmen und Programme für Nichtunternehmen verfügbar und erschwinglich machen. Leader Associates stach 2015 von Perth, Westaustralien, aus in See und hat seither über 100 Veranstaltungen zu sauberer Energie auf 5 Kontinenten und in über 20 Ländern weltweit erfolgreich durchgeführt.

Weitere Informationen über die CHGM2023 finden Sie unter https://www.mena.gh2events.com/

Kontakt:

Cami Wang

+86-15618560256

[email protected]

SOURCE Leader Associates