Conoce a la persona detrás del uniforme en la nueva serie de cortometrajes animados del U.S. Army

WASHINGTON, 4 de mayo del 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El U.S. Army lanzó "The Calling", una nueva serie de cortometrajes animados diversos y emocionales que nos cuentan las historias personales de cinco Soldados cuando toman la decisión más importante de sus vidas: responder el llamado de servir. Con un panorama de crecientes malentendidos e ideas equivocadas sobre la vida militar, "The Calling" ofrece una mirada interna, relevante y extraordinaria a las vidas y las motivaciones de los Soldados de hoy, convirtiendo lo que alguna vez fue una visión unidimensional del servicio del Army en algo más reconocible.